【武漢肺炎．最新疫情】「鑽石公主號」3名確診患者　1人是中國人

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

【亞太】

日本：厚生勞動省2月8日表示，停泊在橫濱大黑碼頭的郵輪「鑽石公主號」再多3人感染新型肺炎，船上確診病例累計有64宗。日本全國累積確診病例個案上升至89宗。



這3名確診患者中，有兩人是美國人、一人是中國人。暫時未知華人患者來自兩岸三地哪一處。

韓國：韓國2月7日宣布新增一宗確診病例。患者為1月31日乘坐專機從武漢回國的28歲僑民。韓國累計確診病例增至24宗。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭，船上3700人需要隔離14日。（美聯社）

新加坡：衛生部2月7日表示，再多3名新加坡人確診感染，分別為53歲新加坡男子、42歲新加坡女子和39歲新加坡女子，全部最近沒有到中國旅遊，但其中兩人曾到馬來西亞。新加坡累計有33宗確診病例，其中2人已經出院。

馬來西亞：馬來西亞衛生部長祖基菲里（Dzulkefly Ahmad）2月7日表示，該國確診多一宗感染個案。患者是59歲來自武漢的女遊客，她1月21日經新加坡進入馬來西亞新山 （Johor Bahru），並在26日開始發燒。

越南：衛生部2月7日公布多1宗確診感染個案，累計個案增至13宗。患者為29歲女子，居住在永福省，是乘坐從武漢回國的航班的工人。

泰國衛生部長阿努廷在曼谷的鐵路站向民眾派發口罩。（美聯社）

菲律賓：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子，她1月20日從武漢出發，經香港前往宿霧（Cebu）。

泰國：泰國衛生部2月4日宣布，再增6宗確診個案，包括4名泰國公民及2名中國公民。4名患病泰國公民包括一對曾到訪日本的夫婦，以及2名曾接載中國遊客的司機。泰國目前的確診個案累積至25宗。

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澳洲：昆士蘭省（Queensland）2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。

皇家加勒比的海洋聖歌號2月7日停泊在美國新澤西州城市貝永，官員指有27名中國遊客需要接受檢疫，當4人送院進一步檢測。（美聯社）

【北美】

美國：美國威斯康星州（Wisconsin）2月5日確診首宗病例，全國確診病例增至12宗。患者為成人男子，曾前往北京。

加拿大：卑詩省（British Columbia）2月6日新增兩宗新型冠狀病毒「推定」個案，即初步確診病例。首席醫療衛生官亨利（Bonnie Henry）表示，兩名患者為30多歲的一男一女，是來自湖北省的遊客，曾接觸4日確診的50多歲女子患者。如果正式確診，加拿大累計病例將增至7宗。

英國倫敦唐人街的街頭也有人戴上口罩。（美聯社）

【歐洲】

德國：巴伐利亞州衞生部2月7日表示，州內再多1人確診新型冠狀病毒肺炎。女患者的丈夫為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）員工，丈夫早前已經確診患病。德國累計有14宗確診病例。

意大利：衛生部門2月6日證實新增一宗確診病例。患者為34歲意大利男子，3日乘坐空軍專機從武漢返國，之後於羅馬附近的軍事設施接受隔離。經檢測後列為疑似病例，轉送羅馬的傳染病醫院。意大利累計有3宗確診病例，其中2名患者為中國遊客。

英國：英國2月6日新增一宗確診病例。患者為英國人。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，患者於亞洲感染新型肺炎，但並非在中國染病。英國廣播公司（BBC）報道，相信患者於新加坡感染新型冠狀病毒。

英國累計有3宗確診病例。早前中國籍患者來自同一個家庭，其中一人是約克大學（York Unversity）學生。

比利時：比利時衛生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

衛生部門指出，這9人全部在首都布魯塞爾（Brussels）的軍方醫院進行一連串檢驗，其中8人對新型冠狀病毒的檢測呈陰性。

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【中東】

阿聯酋：阿聯酋2月1日晚上確診第5宗新型冠狀病毒感染病例，患者是來自武漢的中國男子，目前情況穩定。阿聯酋1月29日出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

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