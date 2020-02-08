【通烏門】彈劾案告一段落　兩證人雙雙被白宮解除職務

美國國家安全委員會官員文德曼（Alexander Vindman）的律師表示，特朗普政府2月7日解除文德曼在白宮作為烏克蘭專家的職務。文德曼曾在眾議院針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查就「通烏門」作供。另一證人駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）也成為另一個開刀對象。

美國駐歐盟大使桑德蘭曾在眾議院的彈劾調查作供。（美聯社）

文德曼的律師普雷斯曼（David Pressman）發表聲明，指文德曼已經被護送出白宮，形容白宮此舉是對文德曼到眾議院作供的懲罰。他指，任何美國人的腦海都不會有疑問，為什麼這個人失去工作，為什麼這個國家少了一名士兵在白宮任職。他表示，陸軍中校文德曼是因為說出真相而被要求離開。

在彈劾調查中代表文德曼的律師沃爾科夫（Michael Volkov）指，文德曼在國家安全委員會擔任律師的孿生兄弟也同時被護送出白宮。

桑德蘭同日發表聲明指，當日接獲通知指總統有意即時撤回他作為美國駐歐盟大使的職務。他表示，感謝特朗普給予他機會服務國家，感謝國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一直的支持，並感謝美國駐歐盟代表團傑出的專業人員。

彭博社報道，另一名曾於彈劾調查作供的副總統外交政策助理威廉姆斯（Jennifer Williams）亦於本周離任，改於美國中央司令部任職。

至於因為「說錯話」而為彈劾危機火上加油的署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），特朗普否認考慮委任常任幕僚長取代馬爾瓦尼。特朗普指，有關消息是假新聞，並形容二人關係良好。