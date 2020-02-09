【武漢肺炎・最新疫情】韓國新增一宗病例　累計25宗

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

韓國：韓國2月8日公布新增一宗確診病例。患者是一名73歲的韓國籍女性。該國累計確診病例增至25宗。

日本：日本2月8日晚宣布，第4批撤僑包機當中一名20多歲的青年，確診感染新型冠狀病毒肺炎，日本全國累積確診病例增到90宗，當中包括郵輪「鑽石公主號」64宗確診個案。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭，船上3700人需要隔離14日。（美聯社）

美國：美國《紐約時報》7日引述美國駐北京大使館稱，一名美國人在中國武漢死於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。報道引述2名知情人士稱，涉事美國人為一名女子。

美國駐北京大使館發言人8日稱，該人6日在武漢金銀潭醫院去世。死者年齡為60歲。

美國威斯康星州（Wisconsin）2月5日確診首宗病例，全國確診病例增至12宗。患者為成人男子，曾前往北京。

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泰國：泰國2月8日再多7宗感染武漢新型冠狀病毒的確診個案，包括3名泰國人和4名中國人。當地的確診個案累積至32宗。

泰國衛生部長阿努廷在曼谷的鐵路站向民眾派發口罩。（美聯社）

阿聯酋：阿聯酋2月8日增加2宗新型冠狀病毒感染病例，令當地的累積個案升至7宗。新增的2名患者為1名中國人及1名菲律賓人，他們正接受觀察與治療。

新加坡：衛生部2月7日表示，再多3名新加坡人確診感染，分別為53歲新加坡男子、42歲新加坡女子和39歲新加坡女子，全部最近沒有到中國旅遊，但其中兩人曾到馬來西亞。新加坡累計有33宗確診病例，其中2人已經出院。

馬來西亞：2月7日宣布該國確診多一宗感染個案。患者是59歲來自武漢的女遊客，她1月21日經新加坡進入馬來西亞新山 （Johor Bahru），26日開始發燒。

越南：衛生部2月7日公布多1宗確診感染個案，累計個案增至13宗。患者為29歲女子，居住在永福省，是乘坐從武漢回國的航班的工人。

菲律賓：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。這宗個案的患者為一名60歲的中國女子，她1月20日從武漢出發，經香港前往宿霧（Cebu）。

澳洲：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。

皇家加勒比的海洋聖歌號2月7日停泊在美國新澤西州城市貝永，官員指有27名中國遊客需要接受檢疫，當4人送院進一步檢測。（美聯社）

加拿大：卑詩省（British Columbia）2月6日新增兩宗新型冠狀病毒「推定」個案，即初步確診病例。首席醫療衛生官亨利（Bonnie Henry）表示，兩名患者為30多歲的一男一女，是來自湖北省的遊客，曾接觸4日確診的50多歲女子患者。如果正式確診，加拿大累計病例將增至7宗。

德國：巴伐利亞州衞生部2月7日表示，州內再多1人確診新型冠狀病毒肺炎。女患者的丈夫為汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）員工，丈夫早前已經確診患病。德國累計有14宗確診病例。

意大利：衛生部門2月6日證實新增一宗確診病例。患者為34歲意大利男子，3日乘坐空軍專機從武漢返國，之後於羅馬附近的軍事設施接受隔離。經檢測後列為疑似病例，轉送羅馬的傳染病醫院。意大利累計有3宗確診病例，其中2名患者為中國遊客。

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英國：英國2月6日新增一宗確診病例。患者為英國人。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，患者於亞洲感染新型肺炎，但並非在中國染病。英國廣播公司（BBC）報道，相信患者於新加坡感染新型冠狀病毒。

英國累計有3宗確診病例。早前中國籍患者來自同一個家庭，其中一人是約克大學（York Unversity）學生。

比利時：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

衛生部門指出，這9人全部在首都布魯塞爾（Brussels）的軍方醫院進行一連串檢驗，其中8人對新型冠狀病毒的檢測呈陰性。

法國：法國衞生部長布贊（Agnès Buzyn）當地時間2月8日上午出席新聞發布會公布，該國新增5宗因感染2019新型冠狀病毒而患上新型肺炎確診個案。迄今法國累計11宗確診個案。

當中4人都是通過1名到過新加坡的英國人，並且曾有緊密接觸的情況下受感染。合計5宗新增確診個案中，4人為成年人、1人為兒童，他們全是英國公民。5人迄今未出現嚴重的臨床徵狀。

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+ 5 + 4 + 3

有郵輪旅客確診患上「武漢肺炎」，導致一些郵輪須進行大規模的隔離及檢疫行動。圖為曾有確診病人的鑽石公主號。它在2月8日離開日本橫濱港，在港外下錨。（AP）

【國際郵輪動向】

「鑽石公主號」隔離將解除 或有變數

有乘客被驗出患上「武漢肺炎」的郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）8日仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作。營運它的公司公主郵輪（Princess Cruises）8日表示，除非有任何不可預知的事態發展，最後一批測試以及隔離行動會在19日結束。

有日本官員稱，每當船上出現新增個案，隔離期便會延長。

「威士特丹號」無法靠岸 乘客變「人球」

2月1日從香港出發的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪本來進行14天行程，停站地點包括台灣、日本等地。日本2月6日以船上有疑似患者為由拒絕它入境。它已先後被日本、菲律賓、韓國、關島等地拒絕入境。船上有澳洲籍乘客大嘆郵輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」。

它的船公司荷美郵輪（Holland America Line）2月7日表示，「威士特丹號」正努力去確認哪裏可以是新的停靠點。船公司重申船上沒有感染新型肺炎的病例，並指會向乘客全數退款。

「皇家加勒比號」通過檢疫 沒有病毒

美國的皇家加勒比（Royal Caribbean）在其公司網誌上寫道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）派員登上公司旗下的海洋聖歌號（Anthem of the Seas），並無發現新型冠狀病毒。

海洋聖歌號1月27日出發往巴哈馬群島，之後回程，7日返抵美國新澤西州城市貝永（Bayonne）。新澤西州長（Phil Murphy）在一份聲明中指出，CDC派員上船，為27名曾往中國大陸的遊客進行篩檢。

貝永市長戴維斯（Jimmy Davis）稱其中一人曾有發燒徵狀，但接受藥物治療後已退燒。該名乘客及另外三人之後送到紐瓦克（Newark）的醫院進行觀察。

接受測試的其餘23人之後已獲准下船，他們都沒出現任何徵狀，並已在7日乘飛機返回中國。戴維斯指，該批乘客並非來自武漢或到過當地。