【武漢肺炎】美媒：首位死於疫情美國公民是華裔教授

武漢肺炎疫情在中國境內蔓延之際，美國有公民在當地病死。美國媒體《紐約時報》2月8日報道稱，死者是一名60歲的女性，但《華盛頓郵報》引述內地媒體稱，死者是具有美國公民身份的華裔男教授紅凌。

美國《紐約時報》7日引述美國駐北京大使館稱，一名美國人在中國武漢死於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。報道引述2名知情人士稱，涉事美國人為一名女子。圖為2019年11月一面美國國旗在洛杉磯的港口飄揚。（Getty）

《紐約時報》7日報道，根據美國駐北京大使館，一名年約60歲的美國公民在武漢的金銀潭醫院病逝。《紐約時報》引述兩名知情人士指，死者是一名女性，本身患有潛在疾病。

報道又指，美國大使館在聲明中說：「我們對家屬痛失親人致上誠摯慰問；出於尊重家屬隱私，我們不做進一步說明。」

《華盛頓郵報》報道，中國媒體的報道指出該名死者是53歲華裔男性紅凌，他是研究人類罕見疾病的遺傳學學者。紅凌自武漢大學畢業後，1987年赴美留學，1994年在亞利桑那大學（The University of Arizona）獲得生物學博士學位，之後轉往加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）擔任博士後研究工作。

《華盛頓郵報》引述新浪網中澎湃新聞8日的報道指 ，紅凌1999年進入勞倫斯柏克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory），自2007年後在武漢的華中科技大學任教，並曾獲多個中國國家獎項，是一位知名的教授。他的同事向澎湃新聞表示，他們在1月21日還與紅凌見過面。

《華盛頓郵報》報道，目前不清楚為何擁有美國公民身份的紅凌無法透過美國國務院的撤僑專機離開武漢，有可能是他已重病無法離境。