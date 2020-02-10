【武漢肺炎・最新疫情】郵輪鑽石公主號再多60人確診　累計130宗

武漢肺炎疫情持續。多個國家或地區都在收緊檢疫措施與入境管制之際，錄得入境公民確診感染新型冠狀病毒。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

正在日本橫濱港大國郵輪碼頭進行隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」，本來最後一批測試及檢疫工作在2月19日結束，但在再有新增確診感染病例的情況下，其他旅客下船的日子將再度延遲。圖為9日一名乘客在「鑽石公主號」站在的洋台上。（AP）

【國際郵輪動向】

「鑽石公主號」再有確診個案

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作，船上約有400名香港人。日本傳媒TBS TV 2月10日在Twitter指，船上再多60人確診感染新型冠狀病毒，令船上累計確診個案增至130人。日本厚生勞動省已確認有關數字。

郵輪上9日確診患者增至70人。厚生勞動省8日晚上稱，新病例是4名男性和2名女性，年齡介乎20多歲至70多歲；國籍包括菲律賓籍4人、烏克蘭與美國籍各1人。5人是船員，1人是乘客。

「威士特丹號」無法靠岸 乘客變「人球」

2月1日從香港出發的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪本來進行14天行程，停站地點包括台灣、日本等地。日本2月6日以船上有疑似患者為由拒絕它入境。它已先後被日本、菲律賓、韓國、關島等地拒絕入境。船上有澳洲籍乘客大嘆郵輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」。

它的船公司荷美郵輪（Holland America Line）2月7日表示，「威士特丹號」正努力去確認哪裏可以是新的停靠點。船公司重申船上沒有感染新型肺炎的病例，並指會向乘客全數退款。

「皇家加勒比號」通過檢疫 沒有病毒

美國的皇家加勒比（Royal Caribbean）在其公司網誌上寫道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）派員登上公司旗下的海洋聖歌號（Anthem of the Seas），並無發現新型冠狀病毒。

海洋聖歌號1月27日出發往巴哈馬群島，之後回程，7日返抵美國新澤西州城市貝永（Bayonne）。新澤西州長（Phil Murphy）在一份聲明中指出，CDC派員上船，為27名曾往中國大陸的遊客進行篩檢。

貝永市長戴維斯（Jimmy Davis）稱其中一人曾有發燒徵狀，但接受藥物治療後已退燒。該名乘客及另外三人之後送到紐瓦克（Newark）的醫院進行觀察。

接受測試的其餘23人之後已獲准下船，他們都沒出現任何徵狀，並已在7日乘飛機返回中國。戴維斯指，該批乘客並非來自武漢或到過當地。

澳洲（Australia）：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。該國衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：截至2月8日加拿大累計病例為7宗。3個在安大略省（Ontario ），4個在卑詩省（British Colombia）。

圖為自中國武漢撤離的澳洲公民2月5日登上包機返澳後，6日來到澳洲聖誕島４並登上一輪巴士。（AP）

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芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：該國衞生部在2月8日確認有8宗確診個案，迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民，他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋，但當中一人曾往新加坡君悅酒店（Grand Hyatt hotel）出席會議並受感染，之後將病毒傳給同屋的人。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

印度1月29日公布該國第一宗確診個案，患者是一名中國武漢大學學生。圖為1月30日一名戴上口罩的男子在一所政府醫院外，幫一名兒童戴上口罩。（AP）

意大利（Italy）：該國衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。1月30日有兩名中國遊客確診，

日本（Japan）：日本2月8日晚宣布，第4批撤僑包機當中一名20多歲的青年，確診感染新型冠狀病毒肺炎，日本全國累積確診病例增到90宗，當中包括郵輪「鑽石公主號」70宗確診個案。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞新增1宗確診病例，累計個案增至18宗。患者是31歲馬來西亞男子，在澳門工作，2月1日返回馬來西亞，3日出現咳嗽症狀，7日入院並接受病毒檢測，結果呈陽性。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

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菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民。

新加坡（Singapore）：新加坡2月9日新增3宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計增至43宗。最新3名患者當中，兩名分別是71歲及54歲的新加坡男子，另一人則是39歲孟加拉男子，他們近期都沒去過中國。

韓國（South Korea）：韓國2月9日公布新增2宗確診病例。該國累計確診病例增至27宗。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：該國公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月8日再多7宗感染武漢新型冠狀病毒的確診個案，包括3名泰國人和4名中國人。當地的確診個案累積至32宗。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月8日增加2宗新型冠狀病毒感染病例，令當地的累積個案升至7宗。該國2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

泰國成為其中一個中國以外確診個案較多的國家。圖為2月7日曼谷一個公園內做運動的女士。（AP）

英國（United Kingdom）：英國出現第4宗2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，新增個案是被一名之前在法國確診的英國患者傳染。

英國2月6日新增一宗確診病例。患者為英國人。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）指，患者於亞洲感染新型肺炎，但並非在中國染病。英國廣播公司（BBC）報道，相信患者於新加坡感染新型冠狀病毒。

美國（United States）：一名美國人2月6日在中國武漢死於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。

美國截至2月8日有12個確診個案，6個在加州、2個在伊利諾伊州。在亞利桑那、威斯康星、麻省及華盛頓州各有一個確診個案。

越南（Vietnam）：衛生部2月7日公布多1宗確診感染個案，累計個案增至13宗。患者為29歲女子，居住在永福省，是乘坐從武漢回國的航班的工人。衛生部稱至少有3名病人已出院。

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