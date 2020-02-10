【武漢肺炎】俄大使稱中國春季將控制疫情　普習今年至少會晤3次

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情令人擔憂，但是俄羅斯大使認為，中國在春季的時候將能控制住局勢，兩國高層交流不會受到太大的影響。

俄羅斯衛星通訊社2月10日報道稱，俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）2月10日在外交工作者日之際接受本國媒體採訪時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平2020年計劃舉行3次會晤，其中在俄羅斯安排2次，中國1次。此外，兩國領導人預計還將在各種國際活動場合進行交流。

習近平將訪俄

傑尼索夫稱，「春季有望控制住局勢（新冠病毒），兩國將於5月初啟動多個重大活動，預計中國國家主席習近平將按照計劃訪問俄羅斯，參加衛國戰爭勝利75周年慶典活動，隨後一切都將按照雙方事先協商好的日程進行。我們的日程安排如同其他年份一樣，非常充實。」

傑尼索夫表示，「兩國領導人僅僅在俄中就將會晤3次，有2次安排在俄羅斯」，「關於5月9日的會晤我已經說過。第2次是在7月下旬，預計中國國家主席將參加上合組織與金磚國家聖彼得堡峰會。」

傑尼索夫還說，普京將於下半年訪問中國。「尊敬的習近平主席2019年訪問了俄羅斯，今年輪到我們總統訪問中國。」

疫情帶來的負面影響

傑尼索夫說，俄羅斯期望保持對華貿易的積極態勢，但擔憂新冠病毒傳播影響兩國農業合作的前景。

傑尼索夫稱，「這種災害可能會不可避免地給經濟帶來損失和某些負面影，但希望這種影響不是災難性的。」

傑尼索夫提醒說，「我們在2018年實現了比較大的突破，貿易額在2019年保持甚至出現增長，超過1,100億美元。2020年的情況暫時還不知道，但希望我們最終能夠達到一個體面的數字，我指的是我們兩國領導人確定的在2024年前突破2,000億美元大關目標。」