【一分鐘看世界】鑽石公主的惡夢、超級傳播者、疫情與中美角力

今天是2月11日，星期二。
多雲有雨的早上，你需要知道的國際新聞：
鑽石公主的惡夢
武漢肺炎疫情持續，接載包括約400名香港人的「鑽石公主號」郵輪，2月10日再多60人確診感染新型冠狀病毒，令船上累計確診個案增至130人。郵輪共3700人都必須留在船上隔離，乘客需留在自己房間內。有乘客指船上食物與資訊匱乏，情況猶如「坐監」，有人就寫請願書希望日本政府協助改善船上環境。郵輪公司表示，所有乘客將獲全數退還旅費。
鑽石公主號：鑽石公主號目前在橫濱隔離，圖為2月10日站在露台張望四周。（AFP）
超級傳播者
英國2月10日再新增4宗武漢肺炎確診病例，確診個案一日間翻倍至8個。這4名患者與之前在法國受感染的確診病者有關。據指他已感染至少11人。專家警告，英國國內有疫情大爆發的風險，外界就關心「超級傳播者」可能會使疫情更難控制……（按此閱讀更多）
超級傳播者：外界關心「超級傳播者」可能會使疫情更難控制，圖為2月7日倫敦唐人街，一名女士戴上口罩行街，同行的友人則沒有。（AP）
疫情與中美角力
疫情同時影響中美關係，美國商務部長羅斯曾表示，疫情將有助加速工作機會回流北美，引來中方不滿。有分析指出，疫情不但會拖累中國，全球經濟也會因此受傷。與此同時，隨住美國政府救援物資2月7日送抵中國，兩國因疫情的口頭齟齬似乎也隨之消散……（按此閱讀更多）
新罕布什爾州初選
美國民主黨2月11日會在新罕布什爾州（New Hampshire）舉行第二場黨內初選，各候選人正積極向選民拉票，進行最後衝刺。與此同時，上周艾奧瓦州首場初選的結果仍引起爭議。首場初選中所得黨代表票居次的參議員桑德斯（Bernie Sanders），其競選團隊9日提出「部分覆核」（partial recanvass）結果……（按此閱讀更多）
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