【武漢肺炎・疫情】泰國拒威士特丹號入境　越南3個月大女嬰染病

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後，確診個案仍在增加，例如停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，以及英國出現一名疑似超級傳播者。此人在新加坡受感染後，再傳染多名同胞。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

正在日本橫濱港大國郵輪碼頭進行隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」，本來最後一批測試及檢疫工作在2月19日結束，但在再有新增確診感染病例的情況下，其他旅客下船的日子將再度延遲。圖為2月10日仍停泊在橫濱港的「鑽石公主號」。（AP）

泰國拒郵輪「威士特丹號」入境 乘客變「人球」

2月1日從香港出發的「威士特丹號」（Westerdam）郵輪仍未找到新停泊點，該船本來2月10日宣布將會到泰國泊岸，但泰國衛生部最新也在2月11日宣布，拒絕郵輪入境。

該船本來進行14天行程，停站地點包括台灣、日本等地，之前已先後遭日本、菲律賓、韓國、關島等地拒絕入境。船上有澳洲籍乘客大嘆郵輪如今遭遺棄，變成「無家可歸」。

船公司荷美郵輪（Holland America Line）2月7日表示，船上沒有感染新型肺炎的病例，並指會向乘客全數退款。

越南3個月大女嬰染病

越南永福省（Vinh Phuc）2月11日新增1宗確診病例，全國累計病例增至15宗。該名新確診的患者是3個月大女嬰，她1月28日被帶到祖母家居住，其祖母2月9日確診感染病毒。

「鑽石公主號」個案急增 乘客「被囚」生活曝光

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱港進行隔離檢疫工作，船上約有400名香港人。日本傳媒TBS TV 2月10日在Twitter指，船上再多60人確診感染新型冠狀病毒，令船上累計確診個案增至130人。日本厚生勞動省已確認有關數字。

經營「鑽石公主號」的公司公主郵輪（Princess Cruises）2月10日下午確認，在新增確診個案中有45人是日本公民、11名美國人、4名澳洲人、3人來自菲律賓，以及1名加拿大及1名烏克蘭人確診。公主郵輪與厚生勞動省公布的新增確診人數相差6人。

正在日本橫濱港大國郵輪碼頭進行隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」因為續有新增個案出現，導致乘客與船員下船日期再度延後。比起困在房內的旅客，得在船上繼續服務的工作人員壓力想必大。圖為2月11日穿着防護裝備的醫護人員登上郵輪。（AP）

路透社10日在報道中發布一位匿名的43歲香港居民的訪問：「如超過200（編按：他指的是確診人數）我會變得緊張。」他與其妻兒及幾名親人都在郵輪上進行隔離。

他說：「希望那些被送往醫院的人沒事。」他說在Facebook上看到至少兩個指送院者沒有徵狀的報告。

圖為2月11於日本橫濱港接受隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪上，兩名乘客在自己房間的露台上打招呼。（AP）

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根據公主郵輪公布的數字，船上新增確診個案達135宗。日本厚生勞動省是將船上個案與本土個案分開統計的，迄今日本本土個案為21宗。

郵輪上有約3700人。為了服務眾多旅客，一般來說船公司已為這郵輪安排1100名船員，而郵輪則可載2000多名乘客。今次事件中，當中約400人是香港人。

船上乘客的隔離生活非常枯燥沉悶，再加上船上物資與食物供應不足，以及擔心被人傳染，令他們承受的心理壓力每日都在增加。

雖然有些人有豪華的膳食，或是能力看奧斯卡頒獎典禮及電影解悶、有些人亦能到露天或半露天地方「放風」，但這些待遇也是在提醒他們：隔離期未完，而且未知何時完結。一旦出現新增個案，隔離期的結束日便會順延。

「皇家加勒比號」通過檢疫 沒有病毒

美國的皇家加勒比（Royal Caribbean）在其公司網誌上寫道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）派員登上公司旗下的海洋聖歌號（Anthem of the Seas），並無發現新型冠狀病毒。

海洋聖歌號1月27日出發往巴哈馬群島，之後回程，7日返抵美國新澤西州城市貝永（Bayonne）。新澤西州長墨菲（Phil Murphy）在一份聲明中指出，CDC派員上船，為27名曾往中國大陸的遊客進行篩檢。

貝永市長戴維斯（Jimmy Davis）稱其中一人曾有發燒徵狀，但接受藥物治療後已退燒。該名乘客及另外三人之後送到紐瓦克（Newark）的醫院進行觀察。

接受測試的其餘23人之後已獲准下船，他們都沒出現任何徵狀，並已在7日乘飛機返回中國。戴維斯指，該批乘客並非來自武漢或到過當地。

澳洲（Australia）：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：截至2月8日加拿大累計病例為7宗。3個在安大略省（Ontario ），4個在卑詩省（British Colombia）。

圖為自中國武漢撤離的澳洲公民2月5日登上包機返澳後，6日來到澳洲聖誕島並登上巴士。（Reuters）

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芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：衞生部在2月8日確認有8宗確診個案，迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民，他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋，但當中一人曾往新加坡君悅酒店（Grand Hyatt hotel）出席會議並受感染，之後將病毒傳給同屋的人。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

印度1月29日公布該國第一宗確診個案，患者是一名中國武漢大學學生。圖為1月31日艾哈邁達巴德的穆斯林在清真寺戴上口罩祈禱。（AP）

意大利（Italy）：衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。

日本（Japan）：來到2月10日，疫情的焦點已落在突然出現更多確診個案的郵輪「鑽石公主號」之上。厚生勞動省10日公布，在103個新的測試中，發現65人確診。船上迄今有439人接受測試，當中135人已確診。連同郵輪確診的135人，日本累計162宗確診病例。

圖為戴着口罩的日本民眾在2月3日傳統節日「節分」時，到東京增上寺嘗試捉着象徵幸運的豆子。（AP）

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞2月10日新增1宗確診病例，累計個案增至18宗。患者是31歲馬來西亞男子，在澳門工作，2月1日返回馬來西亞，3日出現咳嗽症狀，7日入院並接受病毒檢測，結果呈陽性。他是第6名受感染的馬來西亞公民。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

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菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民。

新加坡（Singapore）：新加坡2月10日新增2宗確診病例，累計增至45宗。

韓國（South Korea）：韓聯社2月11日報道，韓國新增1宗確診病例。累計確診病例增至28宗。韓國疾病管理本部指，患者是30歲的中國女子，目前在京畿道的明知醫院接受隔離。最新的患者認識韓國第3名確診患者。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國疾病防治廳官員2月11日指，該國新增一宗確診感染個案，全國累計個案自1月起增至33宗。患者是54歲的中國女子，她曾在泰國接觸另一名中國的確診患者，之後接受隔離。

泰國2月8日再多7宗感染武漢新型冠狀病毒的確診個案，包括3名泰國人和4名中國人。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月10日增加1宗新型冠狀病毒感染病例，累積個案升至8宗。新增患者為印度人，曾與確診患者有接觸。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

泰國是其中一個中國以外確診個案較多的國家。圖為2月7日曼谷的鐵路站中，乘客大都戴上口罩。（AP）

美國（United States）：美國加州聖迭戈（San Diego）新增1宗確診病例。患者上周在武漢乘搭首班撤僑專機回國，並在軍事基地接受14日隔離。

一名美國人2月6日在中國武漢死於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。

美國截至2月11日有13個確診個案，7個在加州、2個在伊利諾伊州，在亞利桑那、威斯康星、麻省及華盛頓州各有一個確診個案。

英國（United Kingdom）：英國10日出現第9宗確診病例，患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。

英國一名男子6日在布萊頓確診。他往新加坡後染病，之後在1月24日至28日期間入住法國一個滑雪渡假村，再傳染4人。這位英國男子可說是疑似「超級傳播者」。

英國10日新增5宗新冠病毒確診病例後，國內確診人數迄今合計9人。

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