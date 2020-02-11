【武漢肺炎・各地措施】韓國列港澳為疫區　12日起加強對旅客檢疫

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 世界衛生組織（WHO）公布「武漢肺炎」疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）之後，愈多國家或地區宣布收緊入境、防疫措施，撤僑的進度亦有加快。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

韓國加強對港澳旅客檢疫

韓國政府2月11日宣布將香港和澳門列為疫區，決定於12日起加強對從兩地入境旅客的檢疫措施。

當地中央防疫對策本部表示，所有途經港澳入境的旅客需在抵達機場後提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。檢疫部門還將對有發燒、呼吸道疾病症狀的人員進行新冠病毒檢測。

菲律賓禁台灣旅客入境

菲律賓民航局2月10日頒布禁令，禁止曾入境或停留台灣的非菲律賓籍人士入境。不過據中央社報道，有多架客機於頒布禁令前起飛，約150名台灣旅客抵達宿霧、卡利博、馬尼拉等機場後被拒絕入境。菲律賓航空公司和宿務太平洋航空​​公司也分別取消前往台灣的航班。

英國航空取消內地航班直3月底

英國航空（British Airways）2月10日表示，將取消來往北京和上海的航班直至3月31日，來往香港的航空則繼續正常運作。公司將聯絡受影響顧客，安排重新預訂其他航空公司的機位、全額退款或更改出發日期。英航早前已取消所有來往中國的航班至2月底。

韓國將派出第三架撤僑包機

韓國中央應急處置本部副本部長金剛立11日指，當晚出發到武漢的第三架撤僑包機將接回約170人，並於12日上午返抵首爾金浦機場。機上乘客包括韓國公民及其中國籍直系親屬，具體人數仍在統計中。他們回來後會到京畿道一間軍校教學樓接受14天的隔離。

韓國前兩架撤僑包機分別在1月30日及31日載着共701位公民回國。

武漢肺炎韓國疫情：圖為2月10日，首爾延世大學在校內懸掛關於預防新型冠狀病毒肺炎的橫額。（AP）

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菲律賓撤僑包機回國

菲律賓安排的撤僑專機2月9日將30名菲律賓人由武漢接送回國。機上29位成人及1位幼兒抵埗後，坐上前住打拉省（Tarlac）運動員選手村的巴士，接受14日的隔離。

菲律賓政府估計，湖北仍有300名菲律賓人，但並非全部人都希望撤離。

韓國外籍疑似病患者可免費接受病毒檢測

韓聯社2月9日報道，韓國政府降低病毒檢測門檻，讓包括非法居留者在內外籍人士在列入疑似病例後，可在全國124個衛生站和46間民營醫療機構接受檢查。費用由政府負責。

報道指，根據《出入境管理法及施行令》，出入境及外國人監管部門不會在非法居留的外籍人士接受檢測時搜集其個人資料或查處相關醫療機構。

英國宣布加強檢疫

英國政府2月10日宣布這病毒是「嚴重而逼切的威脅」（serious and imminent threat），這樣能賦予醫生額外權力，隔離那些疑似受感染的人。

英國的新增確診個案2月10日增至9宗，國內對於疫情擴散的憂慮料將加深。圖為2月5日一名從中國回到英國並接受隔離檢疫的男子站在利物浦一所醫院櫥窗前，向拍攝他的記者揮手。（AP）

郵輪「鑽石公主號」隔離19日解除

有乘客被驗出患上「武漢肺炎」的郵輪「鑽石公主號」現時在日本橫濱港進行隔離檢疫工作，2月19日結束。營運它的公司公主郵輪（Princess Cruises）表示，最後一批測試以及隔離行動會在19日結束。

2月1日由香港出發的郵輪「威士特丹號」（Westerdam），本來將會抵達日本，但共同社報道，日本政府擬拒絕船上外國乘客入境。日本《產經新聞》報道，有關拒絕入境的決定將在2月7日午夜起生效。

日本首相安倍晉三2月6日表示，日本會拒絕「威士特丹號」（Westerdam）上的外國乘客入境，因為船上發現有疑似病人。「威士特丹號」營運商則否認有人染病。

最少有4艘郵輪月尾會進入日本靠港。國土交通大臣赤羽一嘉表示，正敦促全國各地的港口當局將其拒諸門外。

德國擬再撤走另一批公民

德國《明鏡》周刊7日報道，政府想從中國武漢撤走另一批德國公民。該國已在上周末撤走逾100名德國公民及家庭成員，但有約20人仍身在武漢。

新加坡強制從中國回國的員工休假14天

新加坡國家發展部長黃循財2月6日表示，政府會強制所有由中國內地回國的僱員休假14日。企業或機構每有一位員工須強制休假，其僱主每日可獲100新加坡元（約559港元）補助。

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日本第4架撤僑包機回國

日本第4架撤僑包機2月7日載着198名乘客到達東京羽田機場。乘客包括日本公民及約80名中國籍配偶。

意大利：外長稱繼續停飛來往中國航班

中國外交部7日表示，意大利同意恢復部分來往兩國航班。路透社7日報道，中國副外長秦剛6日與意大利駐華大使費拉里（Luca Ferrari）會面。秦剛對意大利的安排表達不滿。聲明指出，意大利在這一階段同意批准一些中國航空公司申請，恢復一些航班。然而意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）7日）該國暫停來往中國的飛機航班安排會繼續，直至意大利部門說可以解除。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月31日宣布意大利進入國家緊急狀態，他表示將撥出款項應對新型冠狀病毒疫情。

當地1月30日首次確認兩宗病例，孔特其後宣布，停飛所有往返中國的航班。該國是首個作出此預防措施的歐盟國家。

根據國際民用航空組織（ICAO）發生的機師公告（NOTAM）所指，意大利停飛措施的範圍包括意大利來往中國內地、香港、澳門及台北（Taipei）的航班，通告所顯示的生效時間為2月2日凌晨0時。

意大利駐華使館1月30日指，中國所有的意大利簽證中心會暫停開放，直至2月9日，期間新簽證申請將不獲受理。假如沒有另行通知，各簽證中心會在2月10日重新開放。

館方提醒，公眾只有在提前預約或經證實需辦理緊急事務的情況下方可進入使館。

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美國撤僑包機正在回國途中

美國國務院2月6日指，兩架撤僑包機已離開武漢，正在飛往美國途中。國務院沒說機上有多少人，亦沒說明包機將飛往美國何處。

新加坡擬再派撤僑包機

新加坡政府2月7日表示，計劃派出另一架飛機撤走在武漢的新加坡人。

馬來西亞沙巴州要求滯留華客7天內離境

馬來西亞沙巴州2月6日宣布，最多僅會延長滯留沙巴的中國遊客簽證7天，以方便他們離境。

沙巴州首席部長沙菲（Shafie Apdal）表示，目前沙巴州會寬限中國遊客的簽證延長1次，日數為7天，主要是沙巴州已經全面禁止中國航線，因此希望受影響的遊客能透過其他渠道，例如是購買馬來西亞國內線轉機，再飛回中國。

他強調，延長7天已是極限，因為如果州政府無限期讓中國遊客延長簽證，將會讓更多人有藉口無限期停留在沙巴州。

全日空擴大中國停飛航線

日本全日空（ANA）航空2月6日宣布，除停飛連接成田和武漢、北京的航班外，還將停飛成田至廣州等地航班，直到3月下旬。當中包括成田至成都，以及關西至香港等航班。

由大阪來往香港的NH873、NH874航班，自2月17日起至3月28日會停飛。

共同社指出，全日空往返日本及中國（香港除外）的航班數目，自2月17日起將幾乎減半。

日本東京2020年夏天將舉行奧運會，屆時未知會否受到武漢肺炎疫情影響。圖為1月31日一名戴着口罩的男子乘搭電車，車門上有奧運的廣告。（AP）

日本第4班包機準備撤僑

日本外務省2月6日宣布，前往中國武漢的第4班撤僑包機，計劃當天晚上8時前後從東京羽田機場出發。包機會在7日上午返回羽田機場。

維珍澳洲永久取消往返香港航班

航空公司維珍澳洲（Virgin Australia）2月6日宣布，因應飛香港的航班需求持續下降，3月初開始永久取消香港航線。

維珍澳洲在聲明中表示，基於香港持續多月的反政府示威，加上爆發新型冠狀病毒肺炎的不確定性，令往來香港航班的需求持續下跌，考慮到香港市場具挑戰性，公司因此做出相關決定。

美國兩部包機完成第二輪撤僑

美國國務院完成第二輪撤僑行動，2月5日安排2部包機，將大約350名僑民，由爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的中國接回美國。

兩部包機在5日早上飛抵加州北部費爾菲爾德鎮（Fairfield）的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）。其中一部客機的僑民會留在該空軍基地，被強制隔離14日。另一部客機會轉飛南加州聖地亞哥（San Diego）的海軍陸戰隊軍事基地，機上僑民亦會在基地強制隔離14日。

馬來西亞撤走駐中港台官員

馬來西亞外交部表示，由於武漢肺炎疫情不斷升級，決定撤回駐中國大陸、香港及台北辦事處的非主要官員及所有家眷，大馬其他政府機構的駐中港台人員也會撤走。



目前馬來西亞在中國大陸、香港和台灣共有8個辦事處，包括北京、廣州、昆明、南寧、上海、西安、香港和台北，合共有33名官員及77名家屬，大馬將安排非主要官員和家屬回國，僅讓外交部重要官員留守。

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美國聯合航空停飛來往香港航班

美國聯合航空（United Airlines）加入美國航空的行列，4日稱會暫停所有香港航班服務。公司稱有關決定緣於航線需求減少。新措施會在2月8日起至2月20日實行，或會有更多改變出現。公司此前每天有3個航班自香港起飛。

美國航空停飛往來香港航班

美國航空（American Airlines）2月4日表示，已停飛所有往來香港的航班，由香港往來洛杉磯（Los Angeles）、香港往來達拉斯（Dallas）的航班會停飛至2月20日。美國航空之前已在1月31日宣布停飛往來中國大陸的航班，直至3月27日。

英國籲在華公民撤離

英國政府2月4日呼籲在中國的英國公民撤離，又指在航班停飛、人員流動受限制的情況下，在未來幾周將更難離開。外交大臣藍韜文（Dominic Raab）發表聲明稱，政府把英國公民的安全放在第一位，外交部又指已撤離在華領事館的部分職員，但仍有一些負責提供支援服務的必要人員留守。

郵輪「威斯特丹號」取消停泊韓國釜山

韓聯社7日引述韓國釜山港灣公社7日消息稱，受韓國檢疫部門全面加強對國際郵輪防疫力度的影響，原定於11日停靠釜山的「威士特丹號」郵輪取消泊岸。

韓國2月4日零時起禁止曾在湖北逗留過的外國人入境。仁川國際機場第1客運大樓及第2客運大樓分別設置自華旅客專用檢疫處，加強入境檢疫。

來自中國的航班抵韓後，會被安排至邊緣位置停泊。機上乘客會與其他旅客分開接受檢疫，並由工作人員帶到專用檢疫處。

乘客會被要求申報健康資料。外國旅客會被特別要求提交聯絡電話號碼和當地住址，以及申報過去14日有否到訪過河北省。如果乘客在檢查中有發熱及呼吸道癥狀，會即時被隔離治療。

檢疫人員會核實旅客的聯絡資料，甚至會即場撥打旅客提交的電話號碼，若虛報或沒有聯繫方式，旅客可被拒絕入境。

韓國外交部1月31日表示，自武漢及附近地區撤離的368名韓國公民同天上午已返國，無症狀的人士將隔離兩周。韓聯社31日報道，新型冠狀病毒肺炎疫情中央應急處置本部同日消息指，368人中有18人出現發熱等徵狀並送院，其中12人在武漢天河機場接受檢疫時已出現徵狀，其餘6人則在抵達首爾金浦後出現徵狀。

韓聯社2月1日報道，第二架包機同日上午返抵首爾金浦機場，接回330餘名公民。

韓國政府在2月4日零時開始禁止曾在2周內到過湖北的外國人入境。圖為2月6日韓國的工人穿着保護裝備在首爾的劇院中消毒。（AP）

巴西將派專機撤僑

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）2月3日表示，巴西將宣布國家衛生緊急狀態，並會派專機撤走40位在武漢要求離開疫症爆發中心的巴西人，他們將在軍事基地隔離18日。巴西目前未有確診個案。

德國漢莎航空延長停飛北京上海至2月29日

德國漢莎航空公司（Lufthansa）2月3日最新宣布，公司決定暫停旗下漢莎航空、瑞士國際航空（SWISS）及奧地利航空（Austrian Airlines）來往中國北京和上海的航班至2月29日。德國漢莎航空公司飛往瀋陽、南京、青島的航班亦停飛至3月28日。來往香港的航班則會維持服務。

德國漢莎航空公司1月29日曾表示，暫停來往中國的航班至2月9日。

聯合航空提前暫停中國往美國航班

美國聯合航空公司（United Airlines）2月3日表示，會提前一日暫停由中國飛往美國的航班，但仍計劃在3月28日恢復往返中國的航班。

聯合航空是最後一間美國的航空公司仍有往返中國的航班，公司1月31日表示，為應對中國的新型冠狀病毒疫情，計劃2月5日最後一班機由中國起飛後，便會暫停飛中國的航線，惟公司目前已改為提前一日至4日實行。

達美航空公司（Delta Air Lines）上周末提前暫停來往中國的航班。美國航空公司（American Airlines）1月31日則已暫停由中國去美國的航班。

國際郵輪協會：有條件禁止曾赴華乘客或船員登船

來自所有國家的郵輪公司將拒絕近期曾赴中國的乘客或船員登船。



國際郵輪協會（Cruise Lines International Association，CLIA）位於德國漢堡的辦公室2月3日宣布：「CLIA的會員會暫停來自中國大陸的船員移動，以及拒絕曾在過去14天到訪中國的任何個人、不論是乘客或船員登船。



CLIA會員包括途易郵輪（TUI Cruises）、愛達郵輪（AIDA Cruises）、皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）及嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）等。

馬爾代夫禁止來自中國的外國旅客入境

馬爾代夫（Maldives）旅遊部長瓦希德（ Ali Waheed）2月3日表示，即日起會禁止從中國出發或曾過境中國的旅客入境，作為對抗新型冠狀病毒擴散的預防方法。禁令不包括馬爾代夫公民。馬爾代夫來住中國的直航機已暫時停飛。

馬爾代夫官方數據顯示，2019有逾28萬名中國遊客到訪這個度假勝地，該遊客數量是各國中最多的。

另外，馬爾代夫外交部長沙希德（Abdulla Shahid）表示，7名馬爾代夫公民2月2日已在印度的協助下從武漢撤離，並與其他印度公民一同接受隔離。

度假勝地馬爾代夫2019年吸引逾28萬名中國遊客到訪。但該國為對抗新型冠狀病毒擴散，決定2月3日起禁止從中國出發或曾過境中國的旅客入境。圖為2012年2月11日馬爾代夫一個沙灘。（Reuters）

美國收緊入境政策

美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）2月2日稱，會進一步收緊入境政策，要求所有入境人士申報是否到過中國，而航空公司亦要檢查旅客護照，意味乘客需要更長時間辦理登機手續，當局呼籲前往美國的旅客最好提早3小時到達機場，但新措施不影響貨運航班。國土安全部警告，假如在客機飛行途中，有人被發現曾在14日內到過中國，該班客機可能要改變降落地點，至指定機場檢疫。

美國總統特朗普1月31日簽署行政命令，宣布美國進入公共衛生緊急狀態，將會暫時禁止短期內曾到過中國，懷疑有傳播新型冠狀病毒風險的人入境，當中美國居民及其直系親屬則不在此限。有關行政命令將會在當地時間周日下午生效。

在法案下，曾經到過中國的美國居民仍可入境，但回國時只可經特定關口入境，而且必須自我隔離14天，而曾經到過湖北則須強制隔離14天。

俄羅斯鐵路公司停止載客列車到中國

俄羅斯國營鐵路公司（Russian Railways）2月2日表示，由於新型冠狀病毒疫情，由午夜起會停止載客列車到中國，直至另行通知。暫停服務的包括北京至莫斯科路線。公司表示，在俄羅斯購買而未被使用的車票，會獲全額退款。

俄羅斯政府2月1日宣布，停止中國人的免簽證旅遊，並停止簽發工作簽證給中國人，以遏止國內的新型冠狀病毒疫情擴散。

英國第二班包機

天空電視台（Sky News）2日在未引述消息的情況下報道，一小批未能登上第一班包機的英國公民，已登上第二班包機前往返國。他們會被送往位於威勒爾（Wirral）的Arrowe Park Hospital。該處已有80名也是從武漢返國、正在接受醫學觀察的英國公民。

英國派出接載僑民回國的第一班包機，已載着83名英國公民及27名外國人離開中國武漢。飛機預計在英國時間31日下午1時抵達。它之後會飛往西班牙。機上的乘客將由歐盟負責接待。

英國多架巴士1月31日在利物浦接載剛從武漢回國的英國公民前往醫院。（AP）

新西蘭禁止所有曾到過中國的外國人入境

新西蘭2月2日宣布，將禁止所有曾到過中國的外國人入境。禁令在2月3日生效，自中國大陸出境或曾在該國中轉者，14天內不能入境新西蘭。新西蘭公民與永久居民以及其直系親屬仍可以進入新西蘭，但回國後要自我隔離14天。

新西蘭外交貿易部（ Ministry of Foreign Affairs and Trade）亦提升對中國的旅遊警示至最高級別，建議國民不要去中國內地旅遊。

菲律賓：禁大陸與港澳客入境

菲律賓2月2日出現第一宗中國境外死亡個案後，擴大面向兩岸三地人士入境的限制禁令。此外該國1月31日宣布暫時禁止所有來自中國湖北省人士入境。



菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的特別助理克里斯多夫（Christopher Bong Go）指出，該國推出新旅遊禁令：所有直接從中國大陸、香港及澳門前來的旅客，全部不可以入境，來自三地的菲律賓公民及永久居民，回國後亦要強制隔離14日。菲律賓公民亦被禁前往三地。

一份在2月1日發布的行政命令大綱亦指出，所有來自其他國家、但14天內曾到中國以及港、澳人士都不能入境菲律賓。

菲律賓移民局已要求航空公司在旅客登機前對他們加強檢查，避免有外國人由三地地往菲國。該國3間航空公司表示，由2月起取消或削減來往中國的航班。來往香港及澳門的航班亦受影響。

日本：禁訪湖北省外國人入境

日本政府2月1日起，禁止在14天以內曾到訪中國湖北省的外國人入境日本。措施啟動首日已拒絕5名外國人入境。政府同日將新型冠狀病毒感染的肺炎等疾病定為《感染症法》上的「指定傳染病」（日本稱「指定感染症」，designated infectious disease）。所有感染者將按法律強制隔離並接受治療，入境人士亦需接受檢查，否則違法可被處罰。

日本外務省31日提升針對中國湖北省以外全部地區的「傳染病危險提醒級別」，由原本在4個級別中最低的第一級，升至第二級。至於就武漢市所在的湖北省發出的「傳染病危險提醒級別」，則維持在第三級不變。

該國第三班接載僑民的包機31日已飛抵日本東京。第二班包機30日載有210名僑民的包機，日早上從中國武漢飛抵東京羽田機場。僑民接受檢疫後，結果多人出現咳嗽等症狀。該國第一班全日空包機29日自武漢回國，這批日僑中有3人被檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另外，日本航空公司2月4日表示，2月17日至3月28日會停飛來往成田和北京的航線。

全日空航空公司4日指，2月10日起至3月29日會停飛來往成田和北京的航線。全日空自23日起停飛來往成田至武漢航班，該公司29日下午決定，延長停飛令至3月1日為止。

兩間公司均表示，會減少中國線航班班次。

沙特阿拉伯航空停飛中國廣州

沙特阿拉伯國營電視台2月2月引述沙特外交官報道，沙特已撤走10名在武漢的學生。不過報道未有提及撤離行動何時發生。 另外，沙特阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）表示，自2月2日晚上起會暫停飛向中國廣州的航班。

圖為沙特阿拉伯利雅得的哈立德國王國際機場內部，該國衞生部職員1月29日身穿防護服，檢測中國旅客的體溫。（Reuters）

越南：停飛往來中國航班

根據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）網站顯示的給機師公告（NOTAM）所指，越南2月1日早上起暫停所有越南來往中國大陸、香港、澳門與台灣的航班，只有特別個案除外，飛機要先取得越南民航局的批准。

事情在晚上出現急劇轉變，先有台灣獲得「解禁」，之後香港民航處也表示，越南決定取消暫停香港航班的措施。但在FAA網站仍可看到越南停飛往來中國大陸航班的公告。

越南政府1月30日也已經宣布，將會暫停向中國旅客發出簽證。

按公告指，除了取得越南民航局批准的特別航班外，其他來往越南與香港的航班都停飛（網站截圖）

澳洲：宣布「封關」 提升對中國旅遊警示

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）自2月1日起，所有從中國內地前往澳洲的人士必須接受隔離，為期14日，除了澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。

政府同時將對中國的旅遊警示提升至第四級，提醒澳洲公民不要前往中國。

另外，澳洲航空公司（Qantas Airways）及新西蘭航空公司（Air New Zealand）2月1日宣布，為應監管當局因疫情爆發而實施的旅遊管制，2月9日起暫停來往一些中國的城市的直航航型。

澳洲航空公司表示，本來一周5天都有來往悉尼至北京直航航班，但在2月9日至3月29日暫停。來往澳洲及香港的航班不受影響。澳航表示，視乎客戶的要求，2月9日起暫停一些航班的安排，可能會再被檢視並有可能提前。

新西蘭航空公司表示，在2月9日至3月29日會暫停奧克蘭（Auckland）飛往上海的航班。

新加坡將禁止2周內曾赴華旅客入境

新加坡政府決定自2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天內曾到中國內地的旅客入境新加坡。部分人可獲豁免，包括從中國內地入境的新加坡公民、永久居民和長期執照持有者，仍然可以返回新加坡，但新加坡政府要求他們申請14天的「缺席假」。

星州政府也將從即日起暫停簽發各種准證給中國訪客，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被撤銷。

新加坡航空（Singapore Airlines）1月31日在Facebook表示，2月會減少飛往中國大陸部分城市的班機，包括飛往北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門和重慶的班機，其中部分航線由子公司勝安航空（Silk Air）所營運。

新航旗下的廉價航空公司酷航（Scoot）則表示，自2月初到3月底，會暫停飛往中國11個城市的班機，另外飛往中國其他8個城市的班次也會減少。

朝鮮研究增加入境檢驗檢疫力度

韓聯社1月31日報道，朝鮮黨報《勞動新聞》同日指出，國家品質監督委員會幹部21日起往邊境地區及重要口岸開會，研究加強入境檢驗檢疫，嚴防病毒「入口」。

韓聯社引述《勞動新聞》報道指，朝鮮各地進出口物品檢驗檢疫所與當地應急防疫指揮部合作，進行入境人員隔離及醫學觀察工作。平壤站進出口檢驗檢疫所增加口罩、手套等防護用品及體溫探測儀等設備，並對國際列車進行兩輪衞生檢疫。

另外，朝鮮從31日起暫停朝中國際聯運旅客列車。

印度撤僑專機回國

印度航空公司（Air India）的撤僑專機2月1日抵達德里（Delhi）英迪拉甘地國際機場。機上載着324名從武漢撤離的印度公民，他們回國後被安排至印度軍隊在馬內瑟爾（Manesar）設立的隔離所，接受為期兩周的監測。

印尼禁止來自中國旅客入境或中轉

印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）2月2日在電視新聞發布會上宣布，即時開始禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限。

她要求印尼公民在疫情期間不要前往中國。該國政府將停止向中國公民免費發出簽證，以及暫停對那些住在中國大陸人士發出落地簽證。

該國自5日起將暫停來往中國大陸的航班。印尼獅子航空（ Lion Air）已暫停所有來往中國的飛機航班。

捷克停發簽證

捷通社引述外交部長佩特日切克（Tomas Petricek）報道，已經暫停向中國公民發出簽證。

蒙古國關閉來往中國的口岸

蒙古國政府1月31日表示，會關閉所有來往中國的口岸直至3月2日。 目前仍在中國的蒙古國公民可於2月6日前回國，不過，非中國籍的外國人將不能同樣經由中國進入蒙古國。

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以色列禁止中國航班降落

以色列衛生部長利茨曼（Yaakov Litzman）1月30日表示，鑑於武漢肺炎疫情，以色列禁止來自中國的航班進入該國，直至進一步的通知，而所有從中國回來的以色列公民必須在家隔離兩周。

科威特禁中港旅客入境

科威特（Kuwait）民用航空局1月30日宣布，決定停飛該國往來中國內地與香港的航班，禁止從中國內地和香港出發的中港旅客入境科威特，其餘國籍旅客方面，若然在過去14天內曾到訪中國內地或香港，都不得入境，直至另行通告為止。《阿拉伯時報》（Arab Times）報道，持有中國或香港特區護照者將不能入境科威特。

土耳其：土航將停飛北京、上海、廣州及西安

土耳其航空公司（Turkish Airlines ）1月31日宣布，2月9日前會停飛往中國北京、上海、廣州及西安的航班。

哈薩克撤走83人

位於中亞北部國家哈薩克（Kazakhstan）2日表示，已利用飛機撤走身在中國武漢的83名公民，他們大部分是學生。

哈薩克國會在一份聲明指出，機上有為數不明的哈薩克、白羅斯及美國公民。所有被撤走的人都會接受隔離及檢測。

來自中國外國人 伊拉克禁入境

伊拉克內政部2月2日宣布，該國已禁止所有來自中國的外國人入境。