聯合國報告：朝鮮持續加強核子和彈道導彈計劃

路透社2月10日引述聯合國的報告指出，朝鮮在2019年持續加強核子和彈道導彈計劃，違反聯合國裁制。報告也指，平壤在中國駁船的協助下，非法進口精煉石油和出口總值3.7億美元的煤。

朝鮮中央社8月25日發放相片，最高領導人金正恩視察火箭發射器的測試。（路透社）

聯合國安全理事會朝鮮制裁委員會67頁長的報告計劃3月公開。報告指，朝鮮在2019年未有停止非法的核子和導彈計劃，違反安理會決議。報告寫道，「朝鮮本身雖然具有廣泛能力，但仍使用非法的外部採購手段，取得一些零件與技術。」

報告提到，朝鮮在2019年進行13次導彈測試，發射最少25枚導彈，包括新型短距離和潛射彈道導彈，並持續為導彈計劃發展基建和生產能力。報告也表示，朝鮮針對金融機構和加密貨幣交易所，在全球發動網絡攻擊。

監察員指，為了再度避開制裁，朝鮮開始使用駁船，出口自2017年起遭禁的數百萬公噸商品。報告引述一名成員國指出，朝鮮在2019年1月至8月出口370萬公噸的煤，估計價值3.7億美元，而大部份出口的煤均是透過船對船轉運的方式，由掛有朝鮮旗幟的船轉運中國本地的駁船，直接送往杭州灣三個港口和長江的設施。

聯合國監察員也說，有成員國通報，朝鮮先前至少出口100萬公噸的沙到中國港口，價值至少達2200萬美元。報告還指，朝鮮持續透過海上船對船轉運與直接交貨方式，非法進口精煉石油。