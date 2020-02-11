特朗普稱美國經濟遙遙領先中國：他們永遠趕不上

美國總統特朗普（Donald Trump）2月10日在白宮舉行的州長商務會議上表示，美國的經濟規模已經遙遙領先於中國，如果是個聰明人擔任總統，那麼「中國永遠不會超越美國」。

2020年2月10日，美國總統特朗普表示，他的當選與執政，阻止了中國經濟規模超越美國的勢頭。（Reuters）

據美國白宮官方網站消息，美國總統特朗普（Donald Trump）2月10日在白宮舉行的州長商務會議上表示，美國正在創造有史以來最繁榮的經濟，「就經濟而言，我們現在是世界第一」，「就我們的經濟規模而言，我們現在已經遙遙領先於中國」。

特朗普表示：「在我競選的時候，在我競選之前很久，我就一直聽說中國——坦率地說，我非常尊重習（近平）主席，也非常尊重中國——但中國將在2019年成為世界頭號經濟體。實際上，那是2018年，2019年。你們都聽說了，我們要退居到第二位。」

特朗普說：「但我們現在在經濟規模上遙遙領先於中國，如果有聰明的人在這個位置上的話，會在未來的一段時間裏保持這樣的地位。」

特朗普表示，如果是一個「錯誤的人」入主白宮，中國的經濟規模遲早會趕上美國。但如果是個聰明人處在這個位置，那麼「中國永遠不會超越美國」。

「他們有15億人口；我們有3.5億人口。但是我們是一個非常特別的地方，一個非常特別的國家，如果我們有偉大的領導，沒有人會趕上我們。」