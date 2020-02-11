特朗普2月24日啟程訪問印度兩天　上任後首次

美國白宮2月10日宣布，總統特朗普（Donald Trump）將於2月24日至25日訪問印度。

白宮在一份聲明中指出，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）亦會與特朗普一同前往印度的新德里（New Delhi）和艾哈邁達巴德（Ahmedabad）；艾哈邁達巴德位於古吉拉特邦（Gujarat），是印度總理莫迪（Narenda Modi）的家鄉。這是特朗普上任後首次出訪印度。

白宮發言人稱，特朗普會在訪問期間與莫迪會面。

路透社引述消息人士報道，預計印度內閣安全委員會（Cabinet Committee on Security）會於未來兩周、特朗普出訪印度之前向總部設於美國的洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）購入24架MH-60R型海鷹直升機供海軍使用，價值26億美元。MH-60R多用途直升機將配備「獄火」（Hellfire）導彈和魚雷，旨在幫助印度海軍在印度洋追蹤潛艇。

此外，各界普遍關注美印兩國元首會否在「印太戰略」方面有所表態，以及在美印貿易談判方面有所進展。

《印度斯坦時報》 (Hindustan Times）2月5日曾報道特朗普即將於2月21日至24日之間開啟對印度的訪問，報道表示兩國元首可能會在特朗普訪問期間簽署一份「有限度的貿易協議」（limited trade package）。

長期以來印度尋求免除美國對某些鋼鐵和鋁產品徵收的高額關稅，並根據美國的普遍優惠制度，恢復某些產品的關稅優惠，並要求美國在農業、汽車、汽車零部件和工程等領域為印度產品進入美國市場提供更多便利。另一方面，美國則希望擴大其在印度的農業和製造業產品、奶製品、醫療器械、天然氣及石油的市場准入。