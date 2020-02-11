美國發表戰略報告　將黑客和網絡操縱者列情報威脅

美國國家反諜報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）2月10日發表兩年一度的《國家反諜報戰略》報告，指網路和監控技術進步讓美國面對的威脅倍增，黑客和網絡操縱者已經和俄羅斯這類對手旗鼓相當。

美國發表《國家反諜報戰略》報告同日，司法部長巴爾2月10日宣布起訴四名中國黑客，指他們入侵消費信貸資料收集公司Equifax的網絡並竊取個人資料。（美聯社）

報告首次將反秘密組織、獨立黑客和伊斯蘭極端組織列為間諜威脅，需要嚴加關注。中心總監埃瓦尼納（William Evanina）指出，美國面臨的威脅愈來愈具攻擊性和複雜，除了外國情報機構，也包括國家和非國家行動者。

以往的報告將俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮，以及跨國犯罪集團列為美國的主要間諜威脅。新發表的報告將古巴、真主黨（Hezbollah）、ISIS和蓋達（Al-Qaeda）列為有能力對美國發動情報行動的組織。

報告同時列出被意識形態驅動的實體，例如黑客、洩密人員和公開披露資料的組織。報告也增列沒有特定組織關係，但密謀竊取敏感資料和知識產權的外籍人士。報告表示，尖端但廉價的電腦入侵、監控技術迅速普及，使每個人都可能構成威脅。