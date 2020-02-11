【武漢肺炎】路透社：習近平警告官員稱防疫措施過度威脅經濟

路透社2月11日引述消息人士報道，中國國家主席習近平曾在上周警告高層官員稱，遏制新型冠狀病毒的措施做得太過度，威脅到中國經濟。

路透社引述兩名知情人士報道，習近平在審視中國國家發展和改革委員會和其他經濟部門的報告後，在2月3日的中共中央政治局常務委員會會議上告訴當地官員稱，一些控制肺炎疫情的措施正在損害經濟。這兩名知情人士又說，習近平敦促地方官員避免採取「更多限制措施」。

新型冠狀病毒首先在武漢爆發，然後在武漢以外的多個地方政府，也已經關閉學校和工廠，封鎖公路和鐵路，禁止公共活動，甚至封鎖居民區。

路透社引述消息人士稱，習近平指其中一些措施不切實際，在公眾中造成一些恐慌。

中國國務院新聞辦公室暫未回覆有關報道。

據新華社報道，繼1月25日中共宣布成立應對疫情工作領導小組之後，中共高層2月3日第二次召開針對肺炎疫情的會議。會議指出，各級黨委和政府要繼續為實現今年經濟社會發展目標任務而努力。疫情嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作。

自2月3日的中共高層會議召開以來，中國央行強調要加大對經濟的支持力度，並準備好政策工具來彌補疫情對經濟造成的損失。中國國家發改委在上周的新聞發佈會上表示，正在敦促企業和工廠恢復生產，尤其是在食品和製藥等「關鍵行業」。