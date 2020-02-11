【武漢肺炎】鍾南山接受路透社專訪：盼疫情在4月左右結束

路透社2月11日刊出對中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山的專訪。鍾南山在採訪中談到武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情，他表示，希望這次爆發能在4月左右結束。他又在談及李文亮醫生時不禁落淚。

鍾南山談疫情結束時間

報道稱，在接受採訪時，鍾南山說，根據數學模型、近期事件和政府行動來預測，疫情的峰值應該在2月中旬或下旬出現，隨後趨向平穩和下降。

鍾南山還說：「我希望這次（疫情）爆發或事件能在4月左右結束。」

他指出，現在仍不知道為什麼病毒的傳染性這麼強，所以這是個大問題。

他還說，關於新型冠狀病毒如何感染患者，是否可以通過糞便傳播，以及所謂的「超級傳播者」是否有助於傳播疾病，仍然存在不確定性。

談及李文亮時落淚

在談及李文亮醫生逝世時，鍾南山不禁落淚，他說：「大多數人認為他是中國的英雄。我非常為他驕傲，他在（2019年）12月底告訴人們真相，後來他就去世了。」鍾南山還說：「我們真的需要傾聽。」

特朗普也預測疫情4月結束

鍾南山的預測與美國總統特朗普（Donald Trump）的言論不謀而合。美國總統特朗普2月10日在接受美國霍士（Fox）商業新聞網站採訪時說，中國做得很專業，他認為中國很快就會控制疫情，他預測病毒會在4月轉弱，他稱那時氣温升高，是值得期待的好日子。

他說：「我們現在正在討論新型冠狀病毒，很多人認為4月份時天氣變熱，病毒也會隨之消失。通常情況下，這種病毒會在4月份消失。」