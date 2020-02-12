【一分鐘看世界】天氣回暖抗疫、被囚禁的鑽石公主號、軍方黑客？

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今天是2月12日，星期三。

回暖的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情幾時完？

新型冠狀病毒疫情威脅持續，世衛正式為病毒「正名」，總幹事譚德塞呼籲各方要視病毒為「頭號公敵」，稱它對世界構成嚴重威脅專家亦擔心沒到過中國的確診患者可能成為疫情的「星星之火」警告疫情仍未受控。而美國總統特朗普則預測病毒會在春季轉弱，但科學家是否認同這個說法？（按此閱讀更多

美國總統特朗普預測新型冠狀病毒會隨着氣温變暖而變弱，然後消失。（Reuters）

公主被困

新型冠狀病毒疫情爆發至今，多艘郵輪變成是非之地：在香港的世界夢號經過多日後，船上乘客終於獲准離開；威士特丹號則成為「海上孤兒」，至今未知目的地；而鑽石公主號目前在橫濱繼續隔離，當局考慮讓長者等人離船，並派遣醫療團隊登船檢查

船上3000多人隔離十四日，除了是各人的考驗外，船員的衛生環境亦是一大顧慮……（按此閱讀更多

「鑽石公主號」郵輪繼續停泊在日本橫濱，當局派出多名穿起全副保護裝備的人員登船，將船上確診人士送院治療。（Reuters）

蘇丹交出前獨裁者

非洲國家蘇丹政府2月11日宣布，與達爾富爾地區叛軍武裝達成協議，同意將前總統巴希爾等引渡到荷蘭海牙的國際刑事法院，就他在位時涉嫌違反人道及戰爭罪行接受審訊……（按此閱讀更多

美國民主黨繼續跑馬仔

美國民主黨的總統候選人初選在艾奧瓦州打響頭炮後，隨即到新罕布什爾州展開另一場提名戰。各候選人爭取支持，惟前副總統拜登的頹勢持續，不過似乎沒有人獲明顯領先優勢……（按此閱讀更多

黑客風暴

華府宣布起訴4名中國軍官，指他們涉嫌從網絡入侵美國消費信貸資料收集公司Equifax，導致大量美國民眾資料外泄。北京方面否認有關指控，而美國發表的《國家反諜報戰略》報告，將黑客和網絡操縱者列為對美國的情報威脅……（按此閱讀更多

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