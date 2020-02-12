【一分鐘看世界】天氣回暖抗疫、被囚禁的鑽石公主號、軍方黑客？

今天是2月12日，星期三。
回暖的早上，你需要知道的國際新聞：
疫情幾時完？
新型冠狀病毒疫情威脅持續，世衛正式為病毒「正名」，總幹事譚德塞呼籲各方要視病毒為「頭號公敵」，稱它對世界構成嚴重威脅。專家亦擔心沒到過中國的確診患者可能成為疫情的「星星之火」，警告疫情仍未受控。而美國總統特朗普則預測病毒會在春季轉弱，但科學家是否認同這個說法？（按此閱讀更多）
美國總統特朗普預測新型冠狀病毒會隨着氣温變暖而變弱，然後消失。（Reuters）
公主被困
新型冠狀病毒疫情爆發至今，多艘郵輪變成是非之地：在香港的世界夢號經過多日後，船上乘客終於獲准離開；威士特丹號則成為「海上孤兒」，至今未知目的地；而鑽石公主號目前在橫濱繼續隔離，當局考慮讓長者等人離船，並派遣醫療團隊登船檢查。
船上3000多人隔離十四日，除了是各人的考驗外，船員的衛生環境亦是一大顧慮……（按此閱讀更多）
「鑽石公主號」郵輪繼續停泊在日本橫濱，當局派出多名穿起全副保護裝備的人員登船，將船上確診人士送院治療。（Reuters）
蘇丹交出前獨裁者
非洲國家蘇丹政府2月11日宣布，與達爾富爾地區叛軍武裝達成協議，同意將前總統巴希爾等引渡到荷蘭海牙的國際刑事法院，就他在位時涉嫌違反人道及戰爭罪行接受審訊……（按此閱讀更多）
美國民主黨繼續跑馬仔
美國民主黨的總統候選人初選在艾奧瓦州打響頭炮後，隨即到新罕布什爾州展開另一場提名戰。各候選人爭取支持，惟前副總統拜登的頹勢持續，不過似乎沒有人獲明顯領先優勢……（按此閱讀更多）
黑客風暴
華府宣布起訴4名中國軍官，指他們涉嫌從網絡入侵美國消費信貸資料收集公司Equifax，導致大量美國民眾資料外泄。北京方面否認有關指控，而美國發表的《國家反諜報戰略》報告，將黑客和網絡操縱者列為對美國的情報威脅……（按此閱讀更多）
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