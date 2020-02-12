【武漢肺炎】世衞：首批疫苗或18個月內問世

世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦總部的「新型冠狀病毒（COVID19）研究與創新論壇」上宣布，首批疫苗有望在18個月內成功取得，他形容新型冠狀病毒是「頭號公敵」，請各國「拿起一切可能的武器。」

譚德塞2月11日在Twitter發文稱「首批疫苗可能將在18個月裏研製完成。與此同時，我們為防控疫情、阻止進一步擴散，能做的準備工作還很多。」

聯合國官網消息稱，譚德塞在論壇表示，「所以當下我們必須採取一切行動，用盡所有可能的武器。」譚德塞呼籲成員國把新型冠狀病毒視作公共衛生的「頭號公敵」。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）2月11日報道，譚德塞當天講話強調，大家的目標是達成一份確認新型冠狀病毒疫情防控優先事項和執行框架的「科研路線圖」。

CNBC引述論壇消息稱，人員初步構成包括中國和其他成員國代表，傳染病專家、生物倫理學家和主流研究基金組織。

此外，譚德塞推特還宣布聯合國成立COVID19危機應對管理組（Crisis Management Team），由WHO應急行動部執行總監瑞安（Mike Ryan）醫生領導，全力響應COVID19疫情需要，其他部門將發揮專長，負責處理疫情給社會、經濟和發展帶來的影響。