【武漢肺炎】世界移動通訊大會（MWC）受疫情影響取消

全球移動通信協會（GSMA）2月12日宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原定2月24至27日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）被迫取消。

新型冠狀病毒疫情持續，導致全球有不少活動需要取消，最新一個受影響的活動是在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（MWC）。圖為西班牙國王費利佩六世、首相桑切斯及巴塞羅那市長科勞等人在2019年參觀MWC的情形。（Getty Images）

GSMA的聲明指，由於全球對疫情及旅遊等情況的憂慮，考慮到主辦國西班牙及巴塞羅那會場的安全和衛生環境，因此認為現在無法舉行MWC。

GSMA決定取消MWC前，曾提出在會場採取多項措施確保衛生，包括建議不要握手、限制最近到過中國的人士進場、設置體溫探測器等。不過歐洲多間電訊商包括英國電訊（BT）、諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、Vodafone、德國電訊（Deutsche Telekom）等紛紛以無法保障員工及參選人士的安全為由宣布退出。

巴塞羅那市長科勞（Ada Colau）早前則希望大會可以如期舉行，作為向外界的穩定訊息，而西班牙衛生部亦認為沒取消大會的理由。不過GSMA董事局12日召開緊急會議後，最終決定取消，是大會舉行33年以來，首度無法舉行。