【一分鐘看世界】日本變反面教材、華為新官非、約翰遜大洗牌

今天是2月14日，星期五。 天陰有雨的情人節早上，你需要知道的國際新聞：

日本對應疫情不力？

新型冠狀病毒疫情令兩艘郵輪成為不少人的惡夢。從香港出發的「威士特丹號」經過連日被多個地方拒絕接收後，最終獲柬埔寨「挺身而出」批准停靠，當局為船上乘客進行檢疫，全部呈陰性反應。

而「鑽石公主號」停泊在日本橫濱至今，船上的確診人數已經超過200人，世衛更認為郵輪是中國以來唯一大規模爆發疫情之地。日本國內13日亦有多宗確診個案，更首次有人喪生。到底當地的抗疲措施為大家帶來甚麼的啟示？（按此閱讀更多）

武漢肺炎：世衛認為「鑽石公主號」郵輪出現大規模爆發新型冠狀病毒感染情況，截至2月13日，船上一共有218人受到感染。（Reuters）

華為風暴

華為獲法國及德國傾向有限度地參與建設當地5G網絡，但美國國防部則可能加強封殺行動。同一時間，美國司法部亦發起新一輪官司攻勢，控告華為騙取美國公司的機密技術……（按此閱讀更多）

華為雖然或獲法、德批准有限度進入當地市場，但同時亦受到美國的封殺令和官司攻勢。（Reuters）

約翰遜的「換血大計」

英國1月31日脫歐後，首相約翰遜隨即改組內閣。其中最令人意外的變動，應該是財相賈偉德離任。這位上任204日的前財相指，自己的下台全因一個「任何有自尊官員都不會接受」的理由……（按此閱讀更多）

楊安澤為何退選？

美國民主黨先後於艾奧瓦及新罕布什爾州舉行總統初選，楊安澤經過兩回合後宣布退選，但他表示不排除將來角逐紐約市長等官職。話說回來，到底是甚麼原因令他最終決定離開這場「跑馬仔」？（按此閱讀更多）

朝鮮的非常抗疫措施

新型冠狀病毒疫情蔓延到多國，朝鮮暫時仍然獨善其身，這或者可以歸功於當地實施多項嚴格防疫措施。有韓國傳媒指，平壤方面以非常手段處理違反隔離令的官員……（按此閱讀更多）

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