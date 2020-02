【武漢肺炎・最新疫情】新加坡多8人確診　美國增至15宗病例

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後,確診個案仍在增加,例如停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪。本文繼續為您跟進疫情最新情況。

美國派出包機從武漢撤僑,客機2月7日返抵德州。疾病控制中心2月13日指,最新一名患者上周乘坐包機返國。(AP)

美國增至15宗病例

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國,之後於德州聖安東尼奧(San Antonio)萊克蘭空軍基地(Lackland Air Force Base)接受隔離。全國累計有15宗病例。

新加坡單日增8宗病例

衛生部2月13日宣布新增8宗確診病例,其中5宗與一間教會有關,包括一名54歲新加坡國立大學的教授。另外2名患者為孟加拉籍工人,另一名患者則是早前確診星展銀行員工的家人。全國累計有58宗病例。

日本一名80多歲無外遊女病人不治

日本放送協會2月13日報道,當地靠近東京的神奈川縣,有一名80多歲女病人不治,為當地首宗死亡個案,也是中國以外的第二宗死亡個案。該名長者是在死後確診感染,沒有外遊紀錄。

日本首次出現醫務人員感染個案

共同社2月13日引述政府消息報道,和歌山縣一名感染新型冠狀病毒者為男醫生,是該國首次確認有醫療相關人士感染新型冠狀病毒。

日本再增2個案 一的士司機確診

日本共同社2月13日報道,當地再多2宗確診個案,其中一人為東京都內的男的士司機,厚生勞動省和東京都政府正在確認他的感染途徑,司機稱他接載過看似是中國人的乘客。另一人則是一名家住和歌山縣的50多歲男子。

「鑽石公主號」再多44人染病

日本厚生勞動省2月13日公布,對郵輪「鑽石公主號」(Diamond Princess)上221人進行病毒測試後,當中有44人確診感染新型冠狀病毒,船上乘客及船員累計個案達218宗。新增44名患者中,43人是乘客,1人是船員,其中29位是日本人。「鑽石公主號」全船約有3,700人,包括約400香港人。

越南確診病例增至16宗

越南2月13日再多一人染病,全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省(Vinh Phuc)平川縣(Binh Xuyen)山雷社區(Son Loi)的男子,是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。

「威士特丹號」已抵達柬埔寨

Marine Traffic衛星追蹤數據顯示,由香港出發、載有約2200人的「威士特丹號」(Westerdam)郵輪,2月13日已經抵達柬埔寨,船上暫沒有乘客身體感不適。郵輪連日來合共6次遭不同地方的政府拒絕泊岸後,船公司荷美郵輪(Holland America Line)2月12日終於表示找到新停靠點,就是柬埔寨的港口城市西哈努克城(Sihanoukville)。郵輪預計2月13日早上抵達柬埔寨,旅客有望結束這次「海上人球」之旅。

武漢肺炎各國疫情:圖為2月13日,「威士特丹號」郵輪抵達柬埔寨西哈努克城(Sihanoukville)碼頭。(Reuters)

美國病例增至14宗

美國疾病及預防控制中心(CDC)2月12日表示,加州聖地牙哥(San Diego)再多一人確診感染新型冠狀病毒,是當地第2宗個案,全國累計增至14宗。患者日前乘塔美國撤僑包機回國,在聖地牙哥附近的美國海軍基地隔離觀察期間確診。

倫敦確診首宗病例

英國2月12日確診第9宗新型冠狀病毒病例,也是倫敦第1宗。英國衛生部稱,患者是中國女子,日前從中國坐飛機抵達倫敦希斯路機場後出現病徵,隨即送到當地醫院治療。

新加坡新增3確診個案

新加坡2月12日確診多3宗新型冠狀病毒個案,3名患者都是新加坡人,最近未曾到過中國,全國累計數字達50宗。其中一人為62歲星展銀行員工,銀行位於濱海灣金融中心的辦公室需要疏散,涉及約300名員工。另外兩名患者分別是34歲和46歲的教堂男職員。

「鑽石公主號」情況嚴重患者增至5人

日本厚生勞動省2月12日表示,在郵輪「鑽石公主號」的確診患者中,有1名已經住院的外國人情況嚴重,令重症患者增至5人。

日本包機日僑新增2病例

日本2月11日公布,早前安排乘搭包機從中國武漢回國的日本僑民中,再多兩名男子確診感染新型冠狀病毒。兩人分別是50多歲及40多歲男子,他們1月30日回國後,在病毒測試中均呈陰性,但其後因持續發燒再次接受測試,證實已確認感染。

越南3個月大女嬰染病

越南永福省(Vinh Phuc)2月11日新增1宗確診病例,全國累計病例增至15宗。該名新確診的患者是3個月大女嬰,她1月28日被帶到祖母家居住,其祖母2月9日確診感染病毒。

美國再新增1宗個案

美國加州聖地牙哥(San Diego)2月11日新增1宗確診病例。患者上周在武漢乘搭首班撤僑專機回國,並在軍事基地接受14日隔離。

一名美國人2月6日在中國武漢死於2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)引致的新型肺炎。這看來是第一位在外國疫情中死去的美國人。

美國截至2月11日有13個確診個案,7個在加州、2個在伊利諾伊州,在亞利桑那、威斯康星、麻省及華盛頓州各有一個確診個案。

「鑽石公主號」個案急增 乘客「被囚」生活曝光

日本厚生勞動省2月11日透露,2月10日在郵輪「鑽石公主號」(Diamond Princess)上最新驗出確診的65名感染者中,有43名是日本人。目前該郵輪仍在日本橫濱海上隔離,船上約有400名香港人。

日本傳媒TBS TV 2月10日在Twitter指,船上再多60人確診感染新型冠狀病毒,令船上累計確診個案增至130人。日本厚生勞動省已確認有關數字。船公司在2月10日下午曾稱,在新增確診個案中有45人是日本公民、11名美國人、4名澳洲人、3人來自菲律賓,以及1名加拿大及1名烏克蘭人確診。

正在日本橫濱港大國郵輪碼頭進行隔離檢疫的郵輪「鑽石公主號」因為續有新增個案出現,導致乘客與船員下船日期再度延後。比起困在房內的旅客,得在船上繼續服務的工作人員壓力想必大。圖為2月11日穿着防護裝備的醫護人員登上郵輪。(AP)

路透社10日在報道中發布一位匿名的43歲香港居民的訪問:「如超過200(編按:他指的是確診人數)我會變得緊張。」他與其妻兒及幾名親人都在郵輪上進行隔離。

他說:「希望那些被送往醫院的人沒事。」他說在Facebook上看到至少兩個指送院者沒有徵狀的報告。

圖為2月11於日本橫濱港接受隔離檢疫的「鑽石公主號」郵輪上,兩名乘客在自己房間的露台上打招呼。(AP)

根據公主郵輪公布的數字,船上新增確診個案達135宗。日本厚生勞動省是將船上個案與本土個案分開統計的,迄今日本本土個案為21宗。

郵輪上有約3700人。為了服務眾多旅客,一般來說船公司已為這郵輪安排1100名船員,而郵輪則可載2000多名乘客。今次事件中,當中約400人是香港人。

船上乘客的隔離生活非常枯燥沉悶,再加上船上物資與食物供應不足,以及擔心被人傳染,令他們承受的心理壓力每日都在增加。

雖然有些人有豪華的膳食,或是能力看奧斯卡頒獎典禮及電影解悶、有些人亦能到露天或半露天地方「放風」,但這些待遇也是在提醒他們:隔離期未完,而且未知何時完結。一旦出現新增個案,隔離期的結束日便會順延。

「皇家加勒比號」通過檢疫 沒有病毒

美國的皇家加勒比(Royal Caribbean)在其公司網誌上寫道,美國疾病控制及預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)派員登上公司旗下的海洋聖歌號(Anthem of the Seas),並無發現新型冠狀病毒。

海洋聖歌號1月27日出發往巴哈馬群島,之後回程,7日返抵美國新澤西州城市貝永(Bayonne)。新澤西州長墨菲(Phil Murphy)在一份聲明中指出,CDC派員上船,為27名曾往中國大陸的遊客進行篩檢。

貝永市長戴維斯(Jimmy Davis)稱其中一人曾有發燒徵狀,但接受藥物治療後已退燒。該名乘客及另外三人之後送到紐瓦克(Newark)的醫院進行觀察。

接受測試的其餘23人之後已獲准下船,他們都沒出現任何徵狀,並已在7日乘飛機返回中國。戴維斯指,該批乘客並非來自武漢或到過當地。

澳洲(Australia):昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子,同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時(Belgium):比利時衞生部門2月4日表示,2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中,有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨(Cambodia):該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨( Mam Bunheng)27日表示,病人是一名身在港口城市西哈努克城(Sihanoukville)的60歲中國男公民。

加拿大(Canada):截至2月8日加拿大累計病例為7宗。3個在安大略省(Ontario ),4個在卑詩省(British Colombia)。

圖為自中國武漢撤離的澳洲公民2月5日登上包機返澳後,6日來到澳洲聖誕島並登上巴士。(Reuters)

芬蘭(Finland):1月29日有一名中國遊客確診,她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國(France):衞生部在2月8日確認有8宗確診個案,迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民,他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋,但當中一人曾往新加坡君悅酒店(Grand Hyatt hotel)出席會議並受感染,之後將病毒傳給同屋的人。

德國(Germany):該國迄今錄得14宗確診感染個案,大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托(Webasto)的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程,並傳染德國的同事。

印度(India):2月3日該國出現第三宗確診個案,3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦(Kerala)。

印度1月29日公布該國第一宗確診個案,患者是一名中國武漢大學學生。圖為1月31日艾哈邁達巴德的穆斯林在清真寺戴上口罩祈禱。(AP)

意大利(Italy):衞生部2月7日稱,56名自中國武漢撤離的公民中,有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所(Spallanzani Infectious Diseases Institute)就醫。

圖為戴着口罩的日本民眾在2月3日傳統節日「節分」時,到東京增上寺嘗試捉着象徵幸運的豆子。(AP)

馬來西亞(Malaysia):馬來西亞2月10日新增1宗確診病例,累計個案增至18宗。患者是31歲馬來西亞男子,在澳門工作,2月1日返回馬來西亞,3日出現咳嗽症狀,7日入院並接受病毒檢測,結果呈陽性。他是第6名受感染的馬來西亞公民。

尼泊爾(Nepal):該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子,被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後,已經出院。

菲律賓(Philippines):菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案,累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實,一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎,2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案,亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯(Russia):1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民。

韓國(South Korea):韓聯社2月11日報道,韓國新增1宗確診病例。累計確診病例增至28宗。韓國疾病管理本部指,患者是30歲的中國女子,目前在京畿道的明知醫院接受隔離。最新的患者認識韓國第3名確診患者。

西班牙(Spain):西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例,是該國第二宗確診病例。病人是英國人,曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島(Canary Islands)的島嶼戈梅拉島(La Gomera)。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

斯里蘭卡(Sri Lanka):1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典(Sweden):公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應,她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢,來到瑞典求醫。

泰國(Thailand):泰國疾病防治廳官員2月11日指,該國新增一宗確診感染個案,全國累計個案自1月起增至33宗。患者是54歲的中國女子,她曾在泰國接觸另一名中國的確診患者,之後接受隔離。

泰國2月8日再多7宗感染武漢新型冠狀病毒的確診個案,包括3名泰國人和4名中國人。

阿聯酋(United Arab Emirates):阿聯酋2月10日增加1宗新型冠狀病毒感染病例,累積個案升至8宗。新增患者為印度人,曾與確診患者有接觸。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

泰國是其中一個中國以外確診個案較多的國家。圖為2月7日曼谷的鐵路站中,乘客大都戴上口罩。(AP)

英國(United Kingdom):英國10日出現第9宗確診病例,患者是英國布萊頓(Brighton)一間診所的員工。

英國一名男子6日在布萊頓確診。他往新加坡後染病,之後在1月24日至28日期間入住法國一個滑雪渡假村,再傳染4人。這位英國男子可說是疑似「超級傳播者」。

英國10日新增5宗新冠病毒確診病例後,國內確診人數迄今合計9人。

