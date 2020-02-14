習近平與馬來西亞首相通話談疫情

中國國家主席習近平2月13日晚應約同馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）通電話時表示，中國一定能把新型冠状病毒（2019-nCoV）引致的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19 ）疫情影響降到最低，保持中國經濟發展的勢頭，中國將努力實現2020年發展的目標任務。

2019年4月25日，習近平在北京人民大會堂會見馬哈蒂爾（左）。（新華社）

據新華社2月13日文章稱，在與馬哈蒂爾通話時，習近平指出，馬來西亞是中國人民的老朋友，在當前中國人民奮力抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，馬哈蒂爾先生的電話體現了馬方對中方的情誼和支持。

習近平強調，疫情發生以來，中國政府高度重視，舉全國之力，團結一心，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得積極成效，病亡率保持在較低水平，治療方法不斷突破，治癒率持續提升。

習近平指出，中方針對疫情采取強有力措施，不僅是在對本國人民健康負責，也是在為世界公共衛生事業作貢獻，得到了世界衛生組織和世界各國充分肯定。中國將繼續同國際社會加強合作，共同戰勝疫情。

馬哈蒂爾與習近平的電話是在馬來西亞確認其第19名病毒患者之後發出的。這位39歲的婦女於1月25日從武漢市返回馬來西亞，她被母親及一位朋友感染患上新冠肺炎。