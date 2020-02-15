【武漢肺炎・疫情】歐洲出現首宗死亡個案　東京一日增8宗確診

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後，確診個案仍在增加，日本更有幾個都道縣出現新增確診個案，其中東京在15日有8宗，當中7人與受感染的的士司機有關。 本文繼續為您跟進疫情最新情況。

法國（France）：

法國衞生部長布贊（Agnès Buzyn）2月15日表示，該國有一名留院的中國籍遊客死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。這是歐洲第一宗，以及亞洲以外第一宗死於新型冠狀病毒SARS-CoV-2引致肺炎的死亡個案。

日本（Japan）:

東京8新增 7人與確診的士司機有關

日本放送協會（NHK）報道，東京都政府相關人士15日表示，東京都又新增8人感染武漢肺炎，其中7人跟13日確診的東京都內男性計程車司機有關。

NHK的報道還提到，新增的7名病患是東京都政府調查與男司機有密切接觸的逾100人時才得知確診。

日本首個死亡個案中，死者是神奈川縣一名80多歲女子。她在2月1日確診，13日死亡。而她的女婿正是13日確診的士司機。

他住在東京、現是70多歲，曾經在兩周前從羽田機場接載來自中國的旅客。他在1月29日出現發燒病徵，13日確診。

東京將舉行奧運會，2月15日當地進行運送聖火綵排。疫情的，前來參觀的一對父子都戴上口罩。（Reuters）

日本和歌山再有確診個案

位於和歌山縣淺湯町的「濟生會有田醫院」迄今有3人確診。15日出現的第三名確診患者也是這間醫院的醫生。

縣內第一名確診患者，是這間醫院一名50多歲的外科醫生確診，他在13日確診。第二名確診患者則是13日來到醫院就醫，之後入院，14日確診患上武漢肺炎。第三名確診患者，則是第一名確診患者的醫生同事。

日本厚生勞動省14日公布，當日東京、神奈川、和歌山、愛知縣、沖繩及北海道6個都道縣都有新個案，在和歌山出現第二名確診病人後，日本人國內有8人確診感染病毒。

2020東京奧運會因為疫情蒙上陰影，身為東奧大使的女星石原里美出席傳遞聖火的綵排活動，全程表現親民，讓市內憂心忡忡氣氛得以稍稍紓緩。（Reuters）

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「鑽石公主號」新增67宗確診

厚生勞動大臣加藤勝信2日15日在新聞發布會上宣布，郵輪確認67個新增個案。 其中38人無症狀。 輪上確診個案總數為285。

央視新聞2月14日引述中國駐日本大使館消息報道，截至2月13日，郵輪「鑽石公主號」上有11名香港人感染新型冠狀病毒，中國大陸有2人，台灣有1人。報道稱，郵輪上有22人來自中國大陸，260人來自香港，5人來自澳門，24人來自台灣。

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澳洲（Australia）：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：衞生部在2月8日確認有8宗確診個案，迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民，他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋，但當中一人曾往新加坡君悅酒店（Grand Hyatt hotel）出席會議並受感染，之後將病毒傳給同屋的人。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

新加坡（Singapore）：新加坡2月14日再多9宗感染新型冠狀病毒的確診個案，累計個案升至67宗。出院人數則增加2人至累計17人。在新增的9宗個案中，6宗都與教會神召會恩典堂有關。當地之前已發現有7個確診患者曾參與該教會聚會或屬教會員工。

新加坡總理李顯龍表示，受疫情影響，新加坡經濟肯定遭受衝擊，更有可能陷入衰退。

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。

美國（United States）：美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。全國累計有15宗病例。

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韓國（South Korea）：韓國連續多天沒有新增個案。韓國中央防疫對策本部2月14日表示，截至當日上午9時，國內沒有新增確診病例。韓國11日出現第28例病例後便沒有增加。部門稱這28個個案中有7人已痊癒出院。

韓國迄今累計確診病例28個，當中7人已治癒出院，其餘21人繼續接受隔離治療。接受治療的患者中，有1例因肺炎徵狀正在接受氧氣治療，其餘20例病情平穩。該國疑似個案累計報告6826個，其中6134個檢測結果呈陰性，其餘692個正在接受測試。

印度1月29日公布該國第一宗確診個案，患者是一名中國武漢大學學生。圖為1月31日艾哈邁達巴德的穆斯林在清真寺戴上口罩祈禱。（AP）

意大利（Italy）：衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。

馬來西亞（Malaysia）：2月15日新增2宗確診病例，累計個案增至21宗，其中已有7人病愈出院。據當地衞生部資料，最新的2名患者分別是職業為商人的27歲中國籍男子，以及32歲住在馬來西亞的中國籍女子，後者曾在1月22日至1月30日期間返回中國探親。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男火子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民。

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西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，全國累計個案自1月起增至34宗。患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。該國迄今已有14人已痊愈並出院。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月10日增加1宗新型冠狀病毒感染病例，累積個案升至8宗。新增患者為印度人，曾與確診患者有接觸。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

泰國是其中一個中國以外確診個案較多的國家。圖為2月7日曼谷的鐵路站中，乘客大都戴上口罩。（AP）

英國（United Kingdom）：英國10日出現第9宗確診病例，患者是英國布萊頓（Brighton）一間診所的員工。英國一名男子6日在布萊頓確診。他往新加坡後染病，之後在1月24日至28日期間入住法國一個滑雪渡假村，再傳染4人。這位英國男子可說是疑似「超級傳播者」。

英國10日新增5宗新冠病毒確診病例後，國內確診人數迄今合計9人。

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