美將進口歐盟飛機關稅　由10%增至15%　3月18日生效

美國2月15日宣布調高進口的歐盟製飛機關稅，稅率從10%調升至15%，3月18日生效。美、歐因支持大型飛機製商方面發生爭議，已持續16年。美國此舉會進一步令爭拗加劇，亦令美、歐的貿易協議談判變得複雜。

世界貿易組織裁定全球兩大飛機生產商空中巴士及波音，都從政府獲得不公平的補貼，預期會讓美、歐向對方徵收關稅，由美國開始。圖為2月11日設於新加坡航空展的空中巴士展場。（AP）

美國貿易代表辦公室（USTR）14日發布的聲明指出，美方就這個議題與歐盟達成和解持開放態度，但如歐盟因相關補貼爭議向美國額外徵稅，美方有可能修訂政策。

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）回應美國的舉措。公司發聲明稱會繼續與美國的客戶討論、盡可能減輕此舉造成的影響。公司亦希望貿易代表辦公室改變立場。

空中巴士發聲明稱，貿易代表辦公室的決定忽視很多美國航空公司已交來的訂單。公司強調己方以及美國航空公司業界「終須支付這些關稅」。

美國飛機製造商波音（Boeing）15日則表示，公司在積極地與美國聯邦政府以及州政府官員合作，以期讓美國遵守世界貿易組織（WTO）的裁決。公司並說，希望歐盟以及空中巴士會遵守法律義務，以及停止「非法補貼」。