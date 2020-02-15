破顱挑戰「入侵」歐美校園險象環生　學生向後摔頭着地見者驚心

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料是源於南美洲，然後通過影片分享應用程式抖音來到北美洲及歐洲的「破顱挑戰」（skullbreaker challenge），在一些學校流行起來。它會令參與者有撞傷後腦的風險，極之危險。此外有學生以此欺凌別人，導致同學骨折入院。這個風潮已引起一些學校及家長注意，並感到擔憂。

美國全國廣播公司亞拉巴馬州分台2月13日報道，一名12歲的少年參與「破顱挑戰」後骨折送院，其母親史密斯懇求其他家長留意他們的小孩在網上的行為。（美國全國廣播公司亞拉巴馬州分台網頁截圖）

「破顱挑戰」源自委內瑞拉（Venezuela）一條名為Rompcráneos的影片。Rompcráneos是西班牙語，中文的意思為「破顱者（skullbreaker）」。

影片中有3名學生站成一排，左右兩邊的人先跳起，居中的人再跳高，兩人趁着居中者「凌空」之際迅即踢向其腳跟，使他或她向後摔倒、後腦着地。

類似影片在抖音出現並傳播後，吸引不少人仿傚。從網上流傳的影片截圖可見，一些「挑戰」是發生在校園內。

這個活動其實十分危險，有人因此受傷，更有些人是被迫參與。有學生以「挑戰」作為欺凌別人的手段。

美國全國廣播公司（NBC）旗下的南彿羅里達第6台2月11日報道，南達德高中（South Dade Senior High School）有位女學生同日表示，她曾遭同學欺凌，被迫參加「破顱挑戰」，最後受傷送院。

↓↓↓兩名高中女生與一名同學玩「破顱挑戰」，導致同窗下顎及鼻部骨折：

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