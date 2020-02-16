王毅在慕尼黑會議發表主題演講：疫情過去後中國將「浴火重生」

中國國務委員兼外長王毅2月15日在第56屆慕尼黑安全會議上，發表題為「跨越東西差異、踐行多邊主義」的演講，呼籲各國應擺脱東西方的劃分，並通過踐行多邊主義的方式構建人類命運共同體。

中國外交部長王毅此次率中方代表團參加2020年慕尼黑安全會議。圖為他2月13日在德國柏林與德國外長馬斯開記者會。（Reuters）

對於武漢肺炎

對於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，王毅表示，疫情確實給中國的經濟和社會發展帶來挑戰，但這一挑戰將是階段性與暫時性。

他指出，中國經濟有着強勁韌性、巨大潛力以及豐沛活力，因此中方完全有條件抵禦各種風險挑戰，並且中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變。

他相信，在疫情過去之後，中國將會「浴火重生」，屆時中國的經濟社會發展將在更加健康和可持續的軌道上闊步前行。

對於構建人類命運共同體

關於疫情給全球帶來的影響，王毅表示，在如今這個傳統安全與非傳統安全相互交織，且局部問題和全球問題彼此轉化的時代，任何國家都不可能獨善其身，因此增進國際協調是當務之急。

他指出，各方有必要擺脱東西方的劃分並超越南北方的差異，真正構建人類命運共同體，而在全球化背景下，踐行多邊主義要注意四個方面，即謀求共同發展、大國應身體例行、維護國際準則以及樹立共同體意識。

他認為如果只有西方國家保持繁榮進步，那麼西方以外的國家將永遠落後，這樣不是在真正踐行多邊主義，也無法實現人類的共同進步。

王毅指出，中國走向現代化是歷史演進的必然，中國的國情決定中國不能照搬西方的模式，中國的文化因也要求中國不應走國強必霸的老路，此外中國還將同俄羅斯進一步深化戰略協作，同美國繼續探尋和平共處、合作共贏之道，同歐洲全面深化合作。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在15日當天發表了演講，他表示此前外界關於「北約已腦死亡」的言論被嚴重誇大了並且西方正在走向勝利。此外他還表示西方價值觀將戰勝俄中兩國成為「帝國」的渴望。