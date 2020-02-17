【武漢肺炎・各地措施】澳洲擬撤走「鑽石公主號」澳籍公民

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國紛紛採取措施阻止疫情「進口」，並撤走其滯留在武漢及湖北地區的僑民。 世界衛生組織公布（WHO）1月30日稱「2019年新型冠狀病毒疾病」（COVID-19）疫情屬「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）之後，愈多國家或地區宣布收緊入境、防疫措施，撤僑的進度亦有加快。此外續有航空公司宣布延長停飛來往中國客機航班。 本文將持續更新各地應對疫情的消息。

澳洲擬撤走「鑽石公主號」澳籍公民

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月17日宣布，將會撤走「鑽石公主號」郵輪上逾200名澳洲公民，他們會被安排前往澳洲達爾文（Darwin），並在該處隔離14天。

莫里森2月13日宣布，延長對所有來自中國內地的旅客入境禁令一周，以防止澳洲公民感染新型冠狀病毒。他又指，有關禁令會每周覆檢一次。

澳洲自2月1日起，所有從中國內地前往澳洲的人士必須接受隔離，為期14日，除了澳洲公民、澳洲居民、被供養者、法定監護人或配偶，其他人士一律不得入境。

菲律賓擬准菲傭回香港工作 兩周內審議

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）2月15日在Twitter發文指， 是時候准許菲律賓工人返回香港僱主身邊工作。他又指，香港有更好的防疫設施，並保證政府會在兩周內審議。

美包機接「鑽石公主號」公民 40人染病留日治療

美國政府派兩架包機接載於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的美國籍旅客回國，在本港時間2月17日清晨6時前已先後起飛。郵輪上約有400名美國人，當中44名美國人確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19），他們不能登上包機，需要留在日本接受治療。全船約有3,700人，包括約330名香港人。

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意大利決定派包機接走「鑽石公主號」意國公民

意大利外交部長馬約（Luigi Di Maio）2月16日表示，決定派出包機，把「鑽石公主號」郵輪上35名意大利人帶回國。

日本第5架包機接走滯留武漢公民

日本第5架接載滯留中國武漢的包機2月17日早上約7時，飛抵東京羽田機場。機上載有36名日本國民和29名中國人，包括日本人的配偶。

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韓國擬撤走「鑽石公主號」韓國公民

韓聯社2月16日報道，韓國政府計劃撤走在郵輪「鑽石公主號」上、正被隔離檢疫的韓國公民。

加拿大派包機接走「鑽石公主號」加籍公民

日本放送協會（NHK）2月16日報道，加拿大政府15日宣布，郵輪「鑽石公主號」上的加拿大籍公民將可乘搭包機回國，返國後需要隔離14天。但如果當中發現有新型冠狀病毒症狀的人不能上機，並需留在日本接受治療。

圖為2月16日一部救護車在駛離日本橫濱港。照片背景為驗出有大量乘客確診的郵輪「鑽石公主號」。（AP）

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美國將撤走「鑽石公主號」上的公民

「鑽石公主號」郵輪上約380名美國人以及他們的家人可搭乘兩班由美國務院安排的包機回國。美國疾病控制和預防中心（CDC）準備與新興傳染病組總監沃克（Henry Walke）14日表示，他們最快在16日返抵美國。

世衛國際專家組將抵中國

世界衞生組織派出的專家組，周末全員抵達中國，並開始工作。專家組希望聚焦研究病毒如何傳播、嚴重程度及評估抗疫措施的效果。專家組亦會探討醫護人員受感染的原因。

歐盟暫不「封關」

歐盟各國衛生部長2月13日開會，同意加強準備，並協調應對疫情。他們指，需要計劃更多，避免疫情爆發期間出現任何藥物或防護裝備的短缺。

被問到如果疫情升溫會否關閉歐洲免簽證的神根公約地區（Schengen），克羅地亞衛生部長拜羅什（Vili Beros）指，歐盟有機採取進一步行動。不過歐盟衛生專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）表示，現時情況未需要採取如此嚴厲的措施。

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美國航空停飛香港至4月底

美國航空（American Airlines）12日宣布，將停飛中國內地和香港直至4月底，比起原定計劃延長一個月。來往洛杉磯和達拉斯至上海和北京的航班將停飛至4月24日；來往達拉斯至香港的航班將停飛至4月23日；來往洛杉磯至香港的航班將停飛至4月24日。

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聯合航空停飛來往香港航班

美國聯合航空（United Airlines）2月12日稱，評估美國來往北京、成都、上海和香港的運營情況後，決定延長停飛至4月24日。公司稱做出這個決定的部分原因是需求大幅下降。



公司2月4日公布暫停所有香港航班服務，擬在3月28日恢復。來往中國航班則在4月24日恢復。

圖為2月16日一部德國紅十字會的汽車駛離德國蓋默斯海姆一個軍營。從中國武漢撤走返德的公民被安排在這裏隔離。來到16日，隔離期結束。（AP）

日本對浙江省發旅遊禁令

日本首相安倍晉三12日的新型冠狀病毒肺炎對策總部會議上表示，除了中國湖北省外，將拒絕曾在浙江省逗留的外國人入境。措施13日凌晨0時生效。

韓國加強對港澳旅客檢疫

韓國政府2月11日宣布將香港和澳門列為疫區，決定於12日起加強對從兩地入境旅客的檢疫措施。

韓聯社報道，所有途經港澳入境的旅客需接受特別檢疫，具體包括下機後必須利用專用檢疫通道，向檢疫人員提交健康狀態問卷並接受體溫檢測。有發燒、呼吸道疾病症狀的人員需在設在檢疫台的排查站接受流行病學調查和新型冠狀病毒檢測。檢疫部門還將要求入境者提供在韓居住地資訊和聯絡方式，並在現場立馬確認，未經確認不得入境。

中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，港澳地區在中國大陸確診患者流入後社區傳播的風險升高，因此政府決定將港澳劃為疫區加強檢疫。

武漢肺炎韓國疫情：圖為2月10日，首爾延世大學在校內懸掛關於預防新型冠狀病毒肺炎的橫額。（AP）

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