【一分鐘看世界 】美對華認知黑洞、漏網病人播毒？日本經濟迎擊

今天是2月18日，星期二。
在乾燥及寒冷的早上，你需要知道的國際新聞：
中美官員在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）就一些發生隔空或是直接的爭論。圖為中國外交部長王毅在會議第二日（2月15日）上台發表演說的情形。（AP）
美國對華既有意識形態
今次慕尼黑安全會議其中一引人注目的地方，是中美之間的脣槍舌戰。除了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中國外交部部長王毅2月15日「隔空開火」之外，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與中國全國人大外事委員會副主任委員傅瑩2月14日的激烈爭論也引起輿論的關注。其中在在答問環節，佩洛西沒有提供令人信服的答案，未正面回應傅瑩的舉例提問。她回答被視為更體現她政治生涯當中，改不了的對華認知偏差和歧視。（按此閱讀更多）
圖為2月17日停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」。續有國家或地區計劃及執行撤走郵輪僑民的計劃，然而在外界對病毒所知仍不完全，以及檢疫措施難以做到滴水不漏的情況下，仍會有病毒在社區擴散的風險。（AP）
日本疫情將打擊國家經濟？
日本多處接連出現感染路徑不明的2019冠狀病毒病（COVID-19）患者，日本政府16日開會，有份出席記者會的專家會議主席、國立感染症研究所所長脅田隆字指出，國內疫情處於早期階段，可以想像會進一步發展。日本翌日便將日皇生日民眾朝賀活動以及東京馬拉松完全取消一般跑手的名額。該國觀光業料將進一步受疫情影響，繼而令甚為需要提振的日本經濟，處於更令人頭痛的狀況。（按此閱讀更多）
圖為2月17日停泊在柬埔寨西哈努克城港口的郵輪威士特丹號。輪上出現一名本來通過檢測的女乘客確診，導致馬來西亞以至越南為之緊張，收緊外國郵輪停靠的限制。（AP）
郵輪「漏網」患者曾來港
獲准柬埔寨靠岸的「威士特丹號」郵輪上多名乘客在通過測試後獲准落船，部分留在當地遊覽，部分乘飛機往馬來西亞，再到其他目的地。豈料船上其中一名乘客15日抵馬後被驗出有病徵、16日確診，柬埔寨和船公司都要求馬來西亞政府再覆檢，只是16日晚上還是證實她確診。馬來西亞宣布，禁止曾在中國停靠的郵輪停泊。柬埔寨也因應此事反應，追查逾千名乘客行蹤。惟馬來西亞稱不排除這名女乘客身在香港期間時已傳染他人。（按此閱讀更多）
2019年12月23日，新德里街頭爆發反政府遊行，抗議政府針對女性安全問題所做工作不足。（Getty）
印度性侵事件不斷 莫迪責無旁貸？
一宗2月初發生於印度新德里的大規模猥褻施暴事件引起了國際媒體的關注，輿論不乏駭人的「標題黨」報道。就事論事，這是一場惡性事件，在外人聽來駭人聽聞，但在印度聽來卻在令人憤怒之同時，多了一層「見怪不怪」的無奈。這種愈發不能被現代社會接受的事件，在印度時任總理莫迪（Narendra Modi）就任以來，頗有愈發猖獗的趨勢，至少未有明顯改善，然而這與他所主導的「平民政治」有關之餘，亦與印度的國情有關。（按此閱讀更多）
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