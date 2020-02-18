【武漢肺炎】拉美無確診病例　直飛中國航班少是主因

2019冠狀病毒病（COVID-2019）在中國爆發以來，疫情已蔓延至全世界，但拉丁美洲地區國家迄今未有確診病例。泛美衛生組織（OPAS）新冠肺炎病例協調員阿爾迪吉耶里（Sylvain Aldighieri）指出，主因之一是直飛中國的航班不多。

拉丁美洲地區國家至今未出現新冠肺炎確診病例，與直飛中國的航班不多是主要原因之一。圖為2月1日在中國留學的墨西哥學生在瓜納華托州政府安排下，從中國撤走，並乘飛機抵達錫勞。（Reuters）

阿爾迪吉耶里指，拉丁美洲及加勒比海地區國家尚未有確診病例，主因之一是相較於其他亞洲國家，直飛中國的航班和旅客不多。他亦表示，這並非拉丁美洲尚未有確診病例的唯一因素，該區域各國還實施了早期發現和隔離措施，並加強監測。

墨西哥因為與中國之間有直航，是第1個建立檢疫新冠肺炎病毒診斷方法的拉美國家。智利、哥倫比亞和巴西等國家，也調配特別資源，在入境口岸和內陸邊界加強檢測病毒，防止疾病入境。

不過阿爾迪吉耶里指出，如同非洲，拉丁美洲可能存在尚未發現的感染病例，「不能100%肯定它不在拉丁美洲流通」。

阿爾迪吉耶里強調，世界各國都面臨新冠肺炎入侵的風險，包括入境後在國內進一步傳播的可能性，但拉丁美洲在2009年爆發H1N1新型流感疫情後，防止病毒傳播的結構已加強。