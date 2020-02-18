法國衛生部長辭職角逐巴黎市長引發爭議

法國衛生部長比讚（Agnes Buzyn）2月16日宣布辭去職務，3月將代表執政黨共和國前進黨（LREM）參加巴黎市長選舉，此舉在當地引來批評。

比讚2月17日在巴黎與她的黨友一起午餐（AFP）

總統府愛麗舍宮其後宣布，總統馬克龍（Emmanuel Macron）已接受比讚的辭職請求，並任命韋朗（Olivier Veran）為新衛生部長。

法國3月15日舉行全國市長選舉，政府前發言人兼馬克龍黨友格里沃（Benjamin Griveaux）本來參選，但因不雅影片曝光，形象遭重創，他於14日宣布退出選戰。

辭職決定引發批評

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，比讚在這場公共衛生危機爆發之際，辭去衛生部長的職務參選市長。這一決定在當地引起批評。

巴黎副市長格雷瓜爾（Emmanuel Gregoire）和尋求連任的社會黨市長的伊達爾戈（Anne Hidalgo）指責比讚「拋棄職務」，稱這是「一個嚴重的政治錯誤」。

共和黨候選人達蒂（Rachida Dati）的競選主任加尼耶（Nelly Garnier）則稱：「我們感到驚訝，一個正在處理養老金改革、醫院危機、長者計劃，尤其是全球流行冠狀病毒等重大議題的部長，會在一夜間拋棄自己的職務。」