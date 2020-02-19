【一分鐘看世界】公主號為何失控、華為或失晶片供應、同志vs右翼

今天是2月18日，星期二。
仍是寒冷的早上，你需要知道的國際新聞：
公主號為何失控
在日本，2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎疫情持續擴散，「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪確診個案突破500宗。日本政府在郵輪的隔離措施可謂失敗告終。，日本政府表示，2月19日會有約500人獲安排下船。當局亦面臨防疫難題，醫院疑現交叉感染，醫護就擔憂支援不足……（按此閱讀更多）
「鑽石公主號」乘客染上肺炎的人數愈來愈多，多國均決定派遣包機把乘客接走。圖為2月17日被美國接走的乘客。（AFP）
華為或失晶片供應
《華爾街日報》2月17日引述消息人士透露，美國商務部正在起草修改方案試圖切斷華為的全球晶片供應。分析認為，這將限制美國的創新。美國眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）同日呼籲北約成員國，不應屈服於誘惑，容許中國電訊設備製造商華為參與5G網絡建設……（按此閱讀更多）
消息指美國商務部正起草修改方案，試圖切斷華為的全球晶片供應。圖為華為的標誌。（AFP）
同志vs右翼
與西方世界相比，亞洲的性小眾平權進展相對滯後，更遇上保守勢力、宗教文化等不同障礙。在日本，近年來不少民調顯示，同性婚姻合法化已成為當地民眾、尤其是年輕人中的一大主流意見。再加上全國逾三十個地方政府已設立同性伴侶制度，同婚合法化似乎不再是無望的等待……（按此閱讀更多）
蝗災惶哉
在肺炎之外，近來又有一波「疫情」悄然靠近中國。自2019年末開始，由非洲東部「非洲之角」（Horn of Africa）一帶國家埃塞俄比亞、索馬里、肯尼亞等開始出現的大規模蝗禍，進一步蔓延至阿拉伯半島、南亞地區，距離中國可謂咫尺之遙……（按此閱讀更多）
美對中國官媒實施新規定
特朗普政府2月18日表示，國務院會對新華社等5間在美國營運的中國國營傳媒實施新規定，將這些機構當作中國駐美大使館般對待，要求向國務院登記在美財產及僱員……（按此閱讀更多）
真實版《P.S. I Love You》 美婦收到亡夫情人節禮物哭成淚人
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