【武漢肺炎・最新疫情】鑽石公主號兩日本長者死亡　九州首現病例

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後，確診個案仍在增加，本文繼續為您跟進疫情最新情況。

圖為2月17日從中國返回尼泊爾的公民所住、位於巴克塔普爾的的隔離中心。（AP）

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郵輪動向：

郵輪「鑽石公主號」兩確診長者乘客死亡

日媒2月20日引述政府官員稱，「鑽石公主號」遊輪兩名年約80多歲的1男1女確診日本乘客死亡，是船上首次有乘客因染病死亡。遊輪20日繼續安排約500名乘客下船。

停泊在日本橫濱海域的「鑽石公主號」船上乘客2月19日當地時間11時左右開始獲准下船。日本厚生勞動省表示，首天的乘客下船工作已經在下午4時多結束，當天共有443人下船。



日本厚生勞動省19日公布郵輪上確診多79個新病例，已確認船上出現大規模爆發。全船共有621名郵輪船員和乘客感染。

日本政府已完成對全船人員的檢測樣本採集，目前共得到3011人的檢測結果，其餘人士的結果會陸續出爐。以全船本來合共3711名乘客及船員計算，621宗確診意味全船已有近17%人員染疫。

日本厚生勞動相加藤勝信之前在2月18日表示，預計船上對新型冠狀病毒檢測呈陰性的乘客19日起可以下船，估計21日所有乘客將下船。

用於檢測新型冠狀病毒的樣本已經採集完畢，如果乘客和船員的檢測結果呈陽性則要住院，與確診患者同一房間的乘客即使結果呈陰性也要繼續接受觀察，或會延遲下船。

郵輪「威士特丹號」出現首名確診乘客

馬來西亞衛生部門2月15日表示，曾遭多國拒絕停靠的美國郵輪「威士特丹號」（Westerdam）出現首名確診乘客，患者是一名從柬埔寨入境的83歲美國婦女，在飛抵馬國後確診。惟柬埔寨衛生部發言人向《柬中時報》稱，馬來西亞衛生部可能是「誤診」，不僅是衛生部，就連「威士特丹號」郵輪公司也要求馬來西亞當局重新檢測。

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日本（Japan）：日本福岡市2月10日一名60多歲無業男子確診感染新型冠病毒，是九州地區首次有確診病例。他最近沒有外遊紀錄。

東京都2月19日新增3宗病例，其中一人是18日確診的80多歲老翁的70多歲妻子，另外2人為一對七旬夫婦，他們未曾接觸過確診患者，也未到過中國。東京都迄今已有25人確診染病。愛知縣名古屋巿一名50多歲女性亦確診，縣內個案增至8宗。

日本東京廣播公司（TBS）2月19日報道，北海道札幌市新增1宗確診病例。

另外，日本死亡個案患者入住的相模原中央醫院，19日再多兩名住院男病人確診新型肺炎，兩人分別是80多歲和70多歲的病房室友。曾經接觸死者的女護士早前同樣確診。據指，醫院為曾接觸死者和確診女護士的69人進行病毒檢測，結果全部呈陰性。

沖繩縣19日證實，新增1名確診個案，為重症患者，是居住在縣內的60多歲的士司機，1日曾在那霸接載過「鑽石公主號」郵輪的乘客。這是繼14日載過「鑽石公主號」遊客的女的士司機後第2宗確診病例，沖繩迄今累計2宗。

北海道19日亦宣布多1人染病，一名60多歲的男性感染了新型冠狀病毒。北海道確診個案至今累計4宗。

韓國（South Korea）：韓國2月20日再新增31宗確診個案，其中23人相信與18日確診的61歲女「超級傳播者」有關，當地至今累計82宗。新增個案中，有30宗來自大邱市，其餘1宗來自首爾。

韓國19日下午宣布，當地再增5宗確診個案，連同政府上午公布的15宗感染個案，意味一天內增加20宗病例，累計個案大幅升至51宗。

在新增的20宗個案中，18宗出現在大邱市及慶尚北道地區，令當地成為「重災區」。當局更發現在20宗新個案內，15人都是懷疑遭一名「超級傳播者」、61歲婦人傳染，其中14人與她在同一教會接觸。

伊朗（Iran）：伊朗政府發言人拉比埃（Ali Rabiei）2月19日宣布，該國西北部城市庫姆（Qom）出現首2宗確診病例，是兩名年老伊朗人，惟不治身亡。庫姆位於首都德黑蘭的西南方，距離約127公里。

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新加坡（Singapore）：新加坡2月19日宣布，新增3宗新冠肺炎病例，累計病例增至84宗。其中一名35歲女患者與神召會恩典堂感染群有關聯，另一名54歲男子則與新加坡基督生命堂感染群相關，他經常到馬來西亞公幹。其餘一名57歲女患者15日因患上登革熱病入住醫院的普通病房，18日確診後轉入隔離病房。

新加坡2月18日再增4宗確診病例，累計個案增至81宗。新增其中3例與神召會恩典堂感染群相關，神召會恩典堂感染群的總病例已有21宗。另一人則是35歲馬來西亞女子，她持有新加坡工作簽證，是一個中國家庭的成員。

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澳洲（Australia）：昆士蘭省2月6日新增一宗確診病例。患者為37歲中國女子，同行旅行團的4名遊客早前已經確診患病。全國累計有15宗病例。該國大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

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柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

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法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

衛生部指新增的一名患者是來自英國的男子。法國2月8日公布新增5宗在萊孔塔米訥－蒙茹瓦滑雪渡假村傳染確診個案，最新個案曾與這5人有密切接觸。病人15日確診並就醫，目前情況穩定。他成為第6位在渡假村染病的英國遊客。

這名確診病例患者與英國「超級傳播者」沃爾什（Steve Walsh）有關。這位商人1月到新加坡出差時出席會議後「中招」，他回英國前到法國滑雪，導致11名分別來自英國、法國及西班牙的人士受感染，因而被傳媒形容為「超級傳播者」。

法國15日公布一名留院的中國籍遊客死於2019年冠狀病毒病。這是歐洲第一宗，以及亞洲以外第一宗死於新型冠狀病毒SARS-CoV-2引致肺炎的死亡個案。

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芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

法國（France）：衞生部在2月8日確認有8宗確診個案，迄今累積個案為11個。法國是第一個出現疫情的歐洲國家。

幾個新增個案全是英國公民，他們在法國一個滑雪渡假村同住一間小木屋，但當中一人曾往新加坡君悅酒店（Grand Hyatt hotel）出席會議並受感染，之後將病毒傳給同屋的人。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

意大利（Italy）：衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

圖為2月17日停泊在柬埔寨西哈努克城港口的郵輪威士特丹號。輪上出現一名本來通過檢測的女乘客確診，導致馬來西亞以至越南為之緊張，收緊外國郵輪停靠的限制。（AP）

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月17日新增1宗感染個案，累計病例自1月起增至35宗。患者是60歲中國女性，她的家族成員早前亦確診染病。當地目前已有15人痊愈並出院。

泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月17日再多1人染病，累積個案升至9宗。最新患者是一名37歲中國男子，正接受治療，目前情況穩定。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

英國（United Kingdom）：在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國有第10宗確診病例。

美國（United States）：美國2月17日證實，由日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪撤僑包機中，14人對新型冠狀病毒呈陽性反應。

美國國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。