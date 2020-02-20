【一分鐘看世界】疫情下的封關抉擇、驅逐記者、美童軍性侵醜聞

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今天是2月20日，星期四。

仍是寒冷的早上，你需要知道的國際新聞：

疫情下的封關抉擇

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，韓國一天內個案暴升，伊朗失守首現2宗確診日本更有教授指船上情況「完全混亂」後被趕。多個國家或地區針對中國大陸、香港和澳門實施入境限制。俄羅斯自2月20日開始，暫停中國公民以就業、私人、教育、旅遊目的入境，包括香港與澳門人……（按此閱讀更多

俄羅斯自2月20日開始，暫停中國公民以就業、私人、教育、旅遊目的入境。圖為莫斯科一名市政工人19日在工作，並無戴上口罩。（AFP）

驅逐記者

《華爾街日報》早前刊登題為《中國是真正的「亞洲病夫」》（China Is the Real Sick Man of Asia）的評論文章，被指帶有種族歧視，涉嫌辱華。中方19日吊銷該報三名駐京記者的記者證，並將他們驅逐。外國記者協會同日發表聲明，譴責中國特朗普政府同日對5間在美中國官媒實施新規定，將這些機構當作「外國使團」……（按此閱讀更多

中國吊銷報章三名《華爾街日報》駐京記者的記者證後，美國國務卿蓬佩奧2月19日批評中方限制言論自由。（Reuters）

美童軍性侵醜聞

1910年成立的美國童軍協會（Boy Scouts of America）近年被數百宗性侵官司纏身，加上會員人數下降，2月18日宣布申請破產保護。成立於1910年的美國軍童協會幾乎自創辦以來已經出現性侵個案，不過一直未有對外披露。直至2012年，一宗性侵訴訟間接揭開隱藏美國童軍多年的黑暗一面……（按此閱讀更多

彭博能否後來居上？

美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）2月18日取得本周內華達州民主黨初選辯論的入場券，首次與其他參選人同台較量。他的顧問同日表示，若彭博當選總統，將出售名下公司從「陪跑」變成「黑馬」，彭博能否後來居上？……（按此閱讀更多

巴爾擬辭職？

美國傳媒2月18日引述消息指，司法部長巴爾（William Barr）因總統特朗普（Donald Trump）近日多次在Twitter上發文干預司法部調查，正考慮辭職。司法部發言人庫佩茨（Kerri Kupec）事後表示，巴爾無計劃辭職……（按此閱讀更多

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