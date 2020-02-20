【武漢肺炎】世衞赴華專家組成員揭曉　美國參與機構最多

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球出現，世界衞生組織（WHO）派出專家組赴華調查，在這個專家組裏，美國參與機構的數量最多。

世衞組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月19日在2019冠狀病毒病疫情代表團通報會上說，一個由世衛組織牽頭的國際專家組目前正在中國實地工作，與中國同行共同尋找一些我們不瞭解的問題的答案，包括疾病的嚴重程度、病毒的傳染性以及中國所採取的措施的作用。

他還說，世衛組織牽頭的聯合專家組匯聚了來自中國和世界各地的頂尖專家。聯合專家組是在全球疫情警報和反應網絡框架下啟動的。

譚德塞還說，專家組包括來自下列機構的流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生領域的專家： 新加坡國立大學、聖彼得堡巴斯德研究所、日本國立傳染病研究所、韓國首爾國立大學醫學院、尼日利亞疾病控制中心、美國疾病預防控制中心、美國國家衛生研究院、俄羅斯國家肺結核和傳染病醫學研究中心和德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute） 。

這次疫情爆發以來，世界衛生組織就立即計劃派專家組赴華調查，協助中國抗疫。中國外交部2月17日透露，中國—世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組的外方專家已經陸續抵京，考察組已經開始有關活動。考察組包括來自美國的專家，將赴北京、廣東、四川開展現場考察。