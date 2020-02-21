【武漢肺炎・最新疫情】韓國一日暴升100宗確診　伊朗增至4人死亡

武漢肺炎疫情持續。一些國家或地區在收緊入境管制與檢疫措施後，確診個案仍在增加，本文繼續為您跟進疫情最新情況。

圖為2月20日有示威者在烏克蘭Novi Sarzhany外想阻止一輛接載自中國武漢撤回本國僑民的巴士行駛。防暴警察在準備向示威者推進。（AP）

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各地疫情：

韓國（South Korea）：

韓國再多1宗死亡個案

韓國政府2月21日下午公布當地再多1宗死亡病例，為一名54歲的婦人，她在慶尚北道清道郡大南醫院住院期間確診感染病毒，2月21日轉至釜山大學醫院後死亡。韓國目前累計的染疫死亡個案升至2宗。

韓國累計病例突破200宗

韓國2月21日下午公布，再多48宗病例，若加上政府早上公布的52宗，即全日增加100宗病例，全國累計總數升至204宗。在下午公布的48宗新個案中，42宗出現在重災區大邱，2宗在首爾，其餘在慶尚南道、光州等。46宗新個案與新天地大邱教會有關。

在累計個案中，當局已發現有至少98宗與新天地大邱教會有關。重災區大邱出現一位61歲的「超級傳播者」，當局懷疑多人在教會聚會期間感染新病毒。

另外20日首宗死亡個案患者入住的醫院也出現爆發，包括5名護士受感染。

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伊朗（Iran）：

伊朗增至4死

路透社21日引述伊朗衞生部官員稱，該國確認有13宗新增個案，兩人死亡。若連同該國之前的確診個案，當地累計有18人染病，4人死亡。

新增的13宗個案中，7人來自西北部城市庫姆（Qom），4宗來自首都德黑蘭，2宗來自吉蘭（Gilan）。

日本（Japan）：北海道2月21日新增3宗確診個案，包括2名中富良野市的小學生和1名40多歲在新千歲機場工作的女檢疫官。兩名小學生為兄弟關係，弟弟未滿10歲。北海道累計有8人確診。

福岡市2月20日一名60多歲無業男子確診感染新型冠病毒，這是九州地區首次有確診病例。他最近沒有外遊紀錄。

北海道札幌市2月20日宣布，居住該市的一名40多歲男子確診染病。他是當地的上班族，最近兩周沒有外遊紀錄，但在2月上旬舉行的「札幌冰雪節」期間，曾與一名早前確診的男子一起工作。

沖繩縣20日指出，居住縣內的一名80多歲男子確診感染新型冠狀病毒。該縣近日確診兩宗同樣是載過「鑽石公主號」遊客的的士司機個案，沖繩迄今累計增至3宗。

東京都2月19日新增3宗病例，其中一人是18日確診的80多歲老翁的70多歲妻子，另外2人為一對七旬夫婦，他們未曾接觸過確診患者，也未到過中國。東京都迄今已有25人確診染病。愛知縣名古屋巿一名50多歲女性亦確診，縣內個案增至8宗。

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郵輪「鑽石公主號」：

「鑽石公主號」累計634確診 2人死亡

共同社報道，停泊在日本橫濱海域的郵輪「鑽石公主號」再多13人確診感染，令累計個案增至634宗。全船本來合共有3711名乘客及船員，至今日本政府共收到3063人的病毒檢測結果。

日媒2月20日又引述政府官員稱，「鑽石公主號」遊輪2名年約80多歲的1男1女確診日本乘客死亡，是船上首次有乘客因染病死亡。日本整體有3個死亡個案。

日本厚生勞動省2月20日公布，厚生勞動省一名職員及內閣官房一名職員同被確診新型冠狀病毒肺炎，兩人現正留醫，相信兩人是在鑽石公主號上工作時受到感染。

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+ 7 + 6 + 5

澳洲（Australia）：衞生部門2月21日表示，郵輪「鑽石公主號」兩名澳洲乘客返國後確診。澳洲20日派出包機接走170名澳洲人，其中有6人出現輕微呼吸道感染的徵狀或發燒，當中2人確診。全國目前累計有17宗病例。大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

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+ 6 + 5 + 4

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。全國目前累計有9宗病例。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

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+ 5 + 4 + 3

法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

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+ 3 + 2

芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

意大利（Italy）：倫巴第（Lombardy）一名38歲的意大利人2月21日確診患病，目前在科多尼奧（Codogno）的醫院留醫。據指，他最近沒有去過中國，但曾與去過中國的人吃晚飯。

衞生部2月7日稱，56名自中國武漢撤離的公民中，有1人被驗出對病毒呈陽反應。這名年約30歲的男病人被轉往位於羅馬斯帕蘭扎尼傳染病研究所（Spallanzani Infectious Diseases Institute）就醫。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

圖為2月17日停泊在柬埔寨西哈努克城港口的郵輪威士特丹號。輪上出現一名本來通過檢測的女乘客確診，導致馬來西亞以至越南為之緊張，收緊外國郵輪停靠的限制。（AP）

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡2月19日宣布，新增3宗新冠肺炎病例，累計病例增至84宗。其中一名35歲女患者與神召會恩典堂感染群有關聯，另一名54歲男子則與新加坡基督生命堂感染群相關，他經常到馬來西亞公幹。其餘一名57歲女患者15日因患上登革熱病入住醫院的普通病房，18日確診後轉入隔離病房。

新加坡2月18日再增4宗確診病例，累計個案增至81宗。新增其中3例與神召會恩典堂感染群相關，神召會恩典堂感染群的總病例已有21宗。另一人則是35歲馬來西亞女子，她持有新加坡工作簽證，是一個中國家庭的成員。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月17日新增1宗感染個案，累計病例自1月起增至35宗。患者是60歲中國女性，她的家族成員早前亦確診染病。當地目前已有15人痊愈並出院。

泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月17日再多1人染病，累積個案升至9宗。最新患者是一名37歲中國男子，正接受治療，目前情況穩定。阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

英國（United Kingdom）：在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國有第10宗確診病例。

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美國（United States）：內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。