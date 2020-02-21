【一分鐘看世界】韓「阿珠媽」超級播毒、日本官場弊病、彭博挨批

今天是2月21日，星期五。
仍是寒冷的早上，你需要知道的國際新聞：
「阿珠媽」超級播毒
韓國出現首宗新型冠狀病毒的死亡個案，大邱市更出現新型冠狀病毒的「超級傳播者」，一名61歲「新天地教」婦人，疑傳染至少42人，市長權泳臻2月20日呼籲市內250萬市民不要外出，原定3月8日由SBS舉辦、防彈少年團（BTS）和Zico等有份參與的演唱會已經延期。「新天地教」被視為異端教派，教會聚會特色成為病毒傳染溫床……（按此閱讀更多）
韓國大規模爆發新型冠狀病毒，一名男子為小孩戴好口罩預防受感染。（Reuters）
日本官場弊病
郵輪「鑽石公主號」兩名確診新型肺炎的乘客2月20日死亡，與此同時，船上各國僑民即將被接走，患病人員則已轉運至各地醫院接受救治。風波似乎暫告一段落，但就揭示了日本官場弊病。一名厚生勞動省官員，曾在一場居民說明會上稱，只要沒有像「哥斯拉」那樣大聲咳嗽，就不會傳染，言論引來爭議。厚生勞動大臣加藤勝信2月20日為此公開道歉……（按此閱讀更多）
郵輪「鑽石公主號」各國僑民即將被接走，患病人員則已轉運至各地醫院接受救治。圖為部分乘客2月20日下船。（Reuters）
彭博挨批
美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）2月19日首次取得資格參加民主黨初選辯論。彭博過去涉及種族和性別歧視的言論，以及億萬富豪的身份也被對手用來攻擊，被指是總統特朗普（Donald Trump）的翻版。有傳前國務卿希拉里（Hillary Clinton）會與他聯手參選，但希拉里表明不會當彭博的競選搭檔……（按此閱讀更多）
德國槍擊案
德國城市哈瑙（Hanau）2月19日發生槍擊案，一名男子在西部城市哈瑙（Hanau）的兩間水煙酒吧開火打死9人後逃跑，警方最後在一個單位中發現槍手已死亡，屋內還發現另一具遺體……（按此閱讀更多）
特朗普前競選顧問被判囚
美國總統特朗普競選團隊前顧問斯通（Roger Stone），在「通俄門」調查中向國會作虛假陳詞，2月20日被判入獄40個月……（按此閱讀更多）
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