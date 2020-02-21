【武漢肺炎】譚德塞稱兩組藥物臨床測試　3周有結果

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世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月20日在瑞士表示，針對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的病毒SARS-CoV-2，目前正進行2項藥物的臨床測試，預計3周會有初步結果。

世界衛生組織總幹事譚德塞2月20日出席在瑞士世衛總部舉行的記者會。他表示，有2項針對SARS-CoV-2的藥物正進行臨床測試，預計3周內會有初步結果。圖為2月12日譚德塞在世衛總部針對2019冠狀病毒病發表聲明。（AP）

譚德塞20日在日內瓦世衛總部舉行的記者會上表示，目前世衛在等待2項藥物療法的臨床測試結果，預計3周有初步結果。

譚德塞說，一項是將2種治療愛滋病的藥物洛匹那韋（Lopinavir）及利托那韋（Ritonavir）結合在一起，另一項是測試名為瑞德西韋（Remdesivir）的抗病毒藥物。病人愈早接受檢測和治療，痊癒機會愈高。

除了上述進入臨床測試階段的藥物，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）20日稱有科學家聲稱一種用於治療及預防瘧疾的葯氯喹（Chloroquine）可能有效，但世衛組織突發衛生事件項目臨床病例管理負責人迪亞茲（Janet Diaz）說，暫時未有經證實、亦未有證據顯示氯喹對SARS-CoV-2有效。

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