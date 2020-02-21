【韓國疫情・武漢肺炎】教育部建議禁止14天內曾到中港澳學生回校

韓國的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情加劇，韓國教育部2月21日指，已要求全國中、小學對其外籍學生展開調查，包括這些外國學生近期是否到過中國大陸、香港和澳門地區。教育部還建議各校禁止最近14天內訪問過中港澳地區的學生回校上課。

圖為2月10日首爾延世大學在校內懸掛關於預防新型冠狀病毒肺炎的橫額。（AP）

要求學校調查學生近期有否到過中港澳

韓國教育部表示，已於20日向全國中、小學發出公文，要求學校對其外國學生展開調查，並在21日之前提交相關報告。調查內容包括這些學生近期有沒有到訪中國大陸、香港或澳門，以及目前在韓的學生是什麼時候返回韓國等。調查對象還包括已提交入學申請、準備入學的外籍學生。

教育部建議各校禁止最近14天內訪問過中港澳地區的學生回校上課，校方應每天檢查學生的健康狀態兩次。若然近期曾經訪華的學生數目佔全校3成以上，學校可以與教育部及防疫部門商討延遲開學。

🔻點擊以下圖表了解韓國疫情分布🔻

允許留學生延長簽證

另外韓國法務部2月21日表示，將為國內所有大學的外國留學生開放集體延長簽證服務。

政府本來只允許部分大學提交集體延長簽證申請，但現在把政策實施範圍擴至國內所有大學。法務部指出，期望有關政策能方便留學生申請延長簽證，並減少面對面接觸的機會，以預防病毒在當地造成社區傳播。