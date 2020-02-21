【武漢肺炎】曾往確診患者就診醫院　總統府10多名內部警衛被隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在多國蔓延，韓國近日個案在過去兩天急升。韓國總統府的警衛也因可能與感染者接觸過而被隔離。

與此同時，韓國《中央日報》2月21日報道稱，由於有可能接觸過新型冠狀病毒確診患者，10多名青瓦台警衛警員被要求自行隔離2周。他們都在最近前往過第56例確診患者前後去過5次的醫院。

報道稱，2月20日，韓國疾病管理本部表示，居住在首爾市鍾路區付巖洞的韓國男性患者A某（75歲）成為韓國第56例確診患者。調查顯示，該患者曾於2月6日至17日之間先後五次前往景福宮站附近的光化門Hana耳鼻喉科醫院就診。該醫院距離青瓦台只有1公里距離，青瓦台的警衛警員經常前往就醫。

第56例確診患者的活動軌迹公開後，首爾地方警察廳針對前往該醫院就醫過的警察進行調查統計，發現有20多名首爾廳下屬的警員在這一期間到過該醫院。 其中10多人屬於負責青瓦台內部警衛工作的101警衛團，負責在青瓦台外圍警衛的202警衛團也有警員到這個醫院就診。

報道稱，2月21日，韓國警方相關人士表示，「已經要求可能與患者有過接觸的警員從最後一次前往眼鼻喉科醫院就診的日期算起，在家休息14天」。此外，對於是否有警員和新天地相關人員進行接觸的情況，警方表示「我們並未對此展開調查，也未要求警員主動申報」。