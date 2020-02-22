【武漢肺炎．疫情】韓國全國「淪陷」一天內增229病例　累計433宗

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、日本、新加坡等地都出現多宗個案，日韓的疫情情況更是令人擔心。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

意大利2月21日出現首宗新型肺炎的死亡個案，北部城鎮科多尼奧的市民外出都戴上口罩。（AP）

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韓國（South Korea）：韓聯社2月22日報道，慶州有一名40多歲男子2月21日晚上在家中身亡後，當局檢驗後確診他感染新型冠狀病毒，成為韓國的第3個染疫死亡病例。

韓國政府2月22日下午宣布再新增87宗病例，連同早上已宣布的142宗，一天內合共增加229宗病例，全國累計確診增至433宗。

新增的87宗病例中，55宗出現在重災區大邱、14宗在慶尚北道，另外江原道和蔚山市也在2月22日首次有確診個案，韓國之前已有15個行政區出現病例，加上江原道和蔚山後，意味全國17個行政區都「失守」。另外在新增的87宗病例中，62宗與「新天地教」大邱教會有關，另有3宗與慶尚北道清道郡大南醫院有關。

韓聯社2月22日報道，韓國新增1名危重患者，據政府官員稱，有1名患者要使用人工呼吸器，病情危重，另有8人在接受吸氧治療。

全國累計累計個案中，當局已發現有大量個案與新天地大邱教會有關。重災區大邱出現一位61歲的「超級傳播者」，當局懷疑多人在教會聚會期間感染新病毒。另外20日首宗死亡個案患者入住的醫院也出現爆發。

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日本（Japan）：日本北海道政府2月22日宣布，當地有8人新確診感染新型冠狀病毒。同日九州熊本縣也新增3宗確診個案，包括居於熊本市的一名20多歲的女護士和50多歲同住的父親，另外一名患者為60多歲男子。

另外，和歌山縣22日再新增一宗確診個案，縣內累計病例增至13個。患者是40歲男子，為早前淺湯町的「濟生會有田醫院」確診者的同事。

千葉縣政府22日宣佈，新增2個確診感染病例。其中一名患者是千葉市立初中的60多歲女性教師。她任教的初中已決定於24日的公眾假期後停課兩日（25日及26日），以進行消毒工作。另一名患者是30多歳的女子。她在東京都內的公司上班，沒有出現徵狀，其父親是21日確診的60多歲男警衛。

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意大利（Italy）：安莎通訊社21日報道，北部城市帕杜阿（Padua）一名78歲確診男患者死亡，為意大利首宗新型肺炎死亡個案。意大利同日較早前宣布新增17宗確診病例，15宗來自北部倫巴第大區（Lombardy），2宗來自威尼托區（Veneto）。

其中包括第一宗本地傳染個案，倫巴第大區科多尼奧鎮（Codugno）有3名意大利公民確診感染。官員呼籲科多尼奧鎮及阿達堡鎮（Castiglione d'Adda）的民眾留在家中以及避免任何社交聚會。

安莎通訊社報道，第一名受感染的男子現年38歲，已被確認曾與一名最近從中國回意的朋友見面。此人已在醫院深切治療部留醫，情況非常嚴重。另外兩名確診患者，分別是第一名患者的孕妻，以及夫婦倆一名男性朋友。意大利媒體報道，為安全起見，有60人已被隔離。

意大利之前的個案，分別是2名一月底在羅馬確診的中國遊客，以及2月7日公布的一名乘包機從中國武漢返回意大利的意大利公民。連同21日發布的個案在內，該國迄今有20個確診個案。

郵輪「鑽石公主號」：

再有「鑽石公主號」乘客歸國後確診

澳洲政府2月22日公布，再有4名澳洲籍的「鑽石公主號」郵輪乘客回國後確診感染新型冠狀病毒，令總數增至6人。當局表示，由於證據顯示郵輪上的疫情傳播近日持續擴大，故此認為結果並不意外。新增的4名患者目前情況穩定。

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月22日則表示，從「鑽石公主號」乘坐政府包機歸國的乘客中，確診感染患者升至18人，此令美國累計確診病例增至35宗。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪累計確診個案達到634宗。該船已讓多名乘客完成海上隔離後歸國，但2月21日有2名澳洲人在回國後確診感染病毒，以色列也有1人在返國後確診，而他們在日本的檢測病毒結果為陰性。

日媒2月20日又引述政府官員稱，「鑽石公主號」遊輪2名年約80多歲的1男1女確診日本乘客死亡，是船上首次有乘客因染病死亡。

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阿聯酋（United Arab Emirates）：

阿聯酋累計增至11例

中東國家阿聯酋2月22日公布當地再多2宗確診個案，總數升至11宗。新增2例分別為1名34歲菲律賓公民，及一名近期曾與中國人接觸的39歲孟加拉公民。2人情況穩定。

阿聯酋2月1日成為第一個有確診個案的中東國家。

以色列（Israel）：以色列衛生部門2月21日宣布當地出現首宗確診病例，該名女患者為郵輪「鑽石公主號」的乘客，她在日本時的病毒檢測結果為陰性，2月20日乘坐政府包機返國，但隨即在2月21日確診感染。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」，船上本來有15名以色列人，其中4人在日本已經確診，留在當地治療，之後其餘11人乘坐政府包機返國，如今回國後再有1人確診，其餘10人的檢測結果則為陰性。

伊朗（Iran）：伊朗衞生部發言人傑漢布爾（Kianush Jahanpur）2月21日在推文中指出，該國確認有13個新增確診個案，當中2人死亡。迄今該國有18宗確診個案，當中4人死亡。新增個案中有7人來自庫姆（Qom）、4人來自德黑蘭（Tehran），以及2人來自吉蘭省（Gilan）。

衞生部官員Minou Mohrez稱，根據現有報告，病毒開始在庫姆散播、然後經人口流動來到不同城市。他說病毒有可能在該國所有城市存在。

黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月21日宣布該國出現首宗確診病例，為一名乘坐飛機從伊朗西北部城市庫姆（Qom）返國的女子，她目前已經在醫院隔離治療。該國另有2宗疑似個案。

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+ 6 + 5 + 4

澳洲（Australia）：衞生部門2月21日表示，郵輪「鑽石公主號」兩名澳洲乘客返國後確診。澳洲20日派出包機接走170名澳洲人，其中有6人出現輕微呼吸道感染的徵狀或發燒，當中2人確診。全國目前累計有17宗病例。大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。全國目前累計有9宗病例。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

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+ 5 + 4 + 3

法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

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+ 3 + 2

芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

圖為2月17日停泊在柬埔寨西哈努克城港口的郵輪威士特丹號。輪上出現一名本來通過檢測的女乘客確診，導致馬來西亞以至越南為之緊張，收緊外國郵輪停靠的限制。（AP）

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡再增加一宗確診病例，患者為24歲新加坡理工大學（Singapore Institute of Technology）學生，他情況穩定。校方要求所有與這名患者有密切接觸的職員和學生放假14天。該國累計病例增至86宗，當中有47人已經出院。

西班牙（Spain）：西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月17日新增1宗感染個案，累計病例自1月起增至35宗。患者是60歲中國女性，她的家族成員早前亦確診染病。當地目前已有15人痊愈並出院。

泰國2月15日出現一個新增確診感染個案，患者是35歲的中國女子，是一名醫護人員。她在照顧病人期間受傳染。這是泰國首次有醫護人員中招。

英國（United Kingdom）：在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」後，英國有第10宗確診病例。

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美國（United States）：內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

越南（Vietnam）：越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。