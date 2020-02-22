特朗普稱會為農民提供更多金錢援助

美國總統特朗普（Donald Trump）2月21日在社交媒體表示，若在美國與中國、墨西哥、加拿大等國的貿易協議全面生效之前，目標美國農民需要額外援助，聯邦政府將為他們提供這筆援助。

IF OUR FORMALLY TARGETED FARMERS NEED ADDITIONAL AID UNTIL SUCH TIME AS THE TRADE DEALS WITH CHINA, MEXICO, CANADA AND OTHERS FULLY KICK IN, THAT AID WILL BE PROVIDED BY THE FEDERAL GOVERNMENT, PAID FOR OUT OF THE MASSIVE TARIFF MONEY COMING INTO THE USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

特朗普在Twitter表示，若在美國與中國、墨西哥、加拿大等國的貿易協議全面生效之前，目標美國農民需要額外援助，聯邦政府將為他們提供這筆援助。

他又補充，這筆金錢是來自美國向各國進口商品徵收的關稅。目前尚不清楚援助計劃的規模或持續時間。

特朗普政府自2018年以來，已向農民撥出超過230億美元，以抵消他們在中美貿易戰中的經濟損失。路透社指出，特朗普正在尋求11月大選中連任，農民是他選舉基礎的重要組成部分。

中國在中美第一階段貿易協議，承諾未來兩年採購最少2000億美元美國商品及服務。不過由於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）擔憂中國能否履行採購承諾。