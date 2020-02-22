特朗普稱會為農民提供更多金錢援助

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美國總統特朗普（Donald Trump）2月21日在社交媒體表示，若在美國與中國、墨西哥、加拿大等國的貿易協議全面生效之前，目標美國農民需要額外援助，聯邦政府將為他們提供這筆援助。

特朗普在Twitter表示，若在美國與中國、墨西哥、加拿大等國的貿易協議全面生效之前，目標美國農民需要額外援助，聯邦政府將為他們提供這筆援助。

他又補充，這筆金錢是來自美國向各國進口商品徵收的關稅。目前尚不清楚援助計劃的規模或持續時間。

特朗普政府自2018年以來，已向農民撥出超過230億美元，以抵消他們在中美貿易戰中的經濟損失。路透社指出，特朗普正在尋求11月大選中連任，農民是他選舉基礎的重要組成部分。

中國在中美第一階段貿易協議，承諾未來兩年採購最少2000億美元美國商品及服務。不過由於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）擔憂中國能否履行採購承諾。

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