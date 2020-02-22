塔利班高層撰文談阿富汗前景　重申組織核心訴求

美國據報會在2月29日與塔利班簽署和平協議。塔利班副領袖西拉杰丁（Sirajuddin Haqqani）20日在美國媒體撰文，就阿富汗未來前景等方面發表觀點。他重申該組織的首要的核心訴求，要求外國軍隊撤出阿富汗境內。

西拉杰丁在美國《紐約時報》（New York Times） 指出，經過與美國長達18年的戰爭，以及此前幾次談判破裂，塔利班已不相信美方意圖。

文章指出，漫長的戰爭令所有阿富汗人付上沉重代價，阿富汗人民已厭倦戰爭，所以組織認為，無論和平前景多麼渺茫，他們都不會放棄任何實現和平的機會。他表示，即使美國總統特朗普（Donald Trump）曾取消和談，組織亦為和平敞開了大門。

文章稱，與美國等外國軍事聯盟戰爭，並不是塔利班所選擇的，而是被迫捍衛自身的手段。西拉杰丁重申，組織首要及核心要求是「外國軍隊撤出阿富汗」，並形容如今各方站在達成和平協議的門檻上，是一個「不小的里程碑」。

至於在外國軍隊撤離後，阿富汗會成為一個什麼樣的國家，西拉杰丁稱那將取決於阿富汗人民的共識，而沒有人能夠預測結果，或提出前提條件來實現此過程。

文章指出，塔利班將致力以真誠的協商方式尋求與各方合作，以商定一個新的且具有包容性的政治制度，讓每個阿富汗人的呼聲都能夠得到體現，讓阿富汗人不會再受到排斥。

《紐約時報》刊登有關文章引來不少爭議，指西拉杰丁曾造成多名阿富汗人及美軍喪生，這場戰爭最殘酷的幕後黑手，批評該報為這名全球知名的恐怖分子作宣傳。