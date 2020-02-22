歐盟「馬拉松式」預算峰會無果而終　兩大陣營「企硬」

歐盟的「馬拉松式」預算峰會2月21日晚上在僵局中結束，一些富裕而「撙節」的成員國與其他國家出現嚴重的意見分歧。「撙節四國」——丹麥、奧地利、瑞士及荷蘭稱不會接受高於歐盟本地生產總值（GDP）1%的預算案。但有17個國家希望加大預算。

歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾2月21日在為期2日的歐盟峰會完結後，於比利時布魯塞爾出席新聞發布會。（Reuters）

德國總理默克爾（Angela Merkel）在為期2日的會議結束時告訴記者，與會國的意見分歧「大得不能達成協議」。下次峰會舉行日期未定，但她說「我們必須回到這項題目」。是次會議討論從明2021年開始，一直運行到2027年底的多年度財政框架。

要求召開這次峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席另一場簡報會時指出：「不幸的是，我們觀察到這是不可能去達成一個協議，我們需要更多時間。」

惟儘管默克爾、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）加入支持米歇爾的陣營，尋求讓兩派與會國達成妥協，然而「撙節四國」堅持己方立場。他們希望預期案能重新編製以反映英國脫歐的情況，以及避免讓他們負上更大擔子。

持不同意見的另一陣營國家，是歐盟預算的「淨受惠國」。它們包括17個國家如意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、波蘭及匈牙利等。他們拒絕米歇爾的妥協方案，即是將支出限制在歐盟本地生產總值的1.069%。

這較他原本的建議1.074%低一點點，相當於1.09萬億歐元。17國希望能高過1.074%，但「撙節四國」可接受的上限是1%。