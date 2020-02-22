美媒：特朗普新任人事主管預告大地震　揪出「不忠」官員

美國新聞網站Axios 2月21日引述三名知情人士報道，總統特朗普（Donald Trump）人事辦公室新任主管麥肯蒂（John McEntee）20日召開會議，要求內閣機構列出「反特朗普」的政治任命官員，預告有人事變動。

現年29歲的麥肯蒂曾經是特朗普的近身助手。2017年9月，麥肯蒂跟隨特朗普登上空軍一號。（法新社）

報道指，特朗普已經授權麥肯蒂剷除「壞人」。麥肯蒂提到，最重大的人事變動或者等到11月大選後出現，而被列為「反特朗普」的官員將不會獲得晉升。

美國有線新聞網絡（CNN）另外引述知情人士指，麥肯蒂將首先專注處理國務院和國防部的人事問題，麥肯蒂也表明晉升和重要人事變動都必須得到總統人事辦公室前先批准。

有出席會議的人士透露，會議屬簡介性質，讓機構的聯絡代表提出內部潛在問題。麥肯蒂要求他們「篤灰」，列出反對特朗普人士的名單。一名政府官員指，麥肯蒂表示辦公室將在未來一至兩周檢視過往的程序和決定未來的做法。

29歲的麥肯蒂曾經是特朗普的近身助手，2018年被時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）解僱，最近獲聘掌管總統人事辦公室。麥肯蒂掌管範圍包括不同機構的政治任命官員。有負責聯絡白宮和機構的內閣官員認為，麥肯蒂的做法不是好的主意，將導致他自己和很多人有麻煩。

特朗普彈劾案結束後，白宮已經有一連串的人事變動。曾到眾議院作證的國家安全委員會官員文德曼（Alexander Vindman）和駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）先後被解除職務。特朗普同時招攬「忠僕」，包括重新聘任白宮前通訊總監希克斯（Hope Hicks）和晉升駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）出任署理國家情報總監。