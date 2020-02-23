【武漢肺炎】意大利確診病例增至58宗　米蘭首次錄得個案

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，其中意大利官員指，截至2月22日，當地累計確診58宗確診病例，2人死亡，北部地區更成為重災區。

武漢肺炎：意大利錄得超過50宗確診病例，當地民眾外出時都戴上口罩保障安全。（Reuters）

路透社22日報道，意大利有最少58人確診感染新型冠狀病毒肺炎，導致兩人喪生。當局因此要求疫情風險較大地區停工停課、以及禁止舉行公眾活動等，防止疫情擴散。

意大利倫巴第（Lombardy）衛生官員加萊拉（Giulio Gallera）指，米蘭附近城鎮科多尼奧（Codogno）是當地爆發疫情的中心，該城鎮曾為首名確診的38歲男子提供治療。當局指，該名男子與曾到過中國的朋友接觸後感到不適，其後證實確診。

加萊拉表示，所有確診的病人都是在2月18至19日與科多尼奧醫院及急症室有接觸的人士，並指當局在最近兩日為259名區內居民進行病毒檢測，最終有35人證實感染新型冠狀病毒。

另外，《共和報》（La Repubblica）報道，米蘭市出現首宗確診患者，該名78歲男患者於一間醫院內留醫5天，當局正調查他是否在入院前已經感染病毒。

受到疫情影響，總理孔特（Giuseppe Conte）表示政府考慮更多防疫措施，而包括科多尼奧在內的城鎮已建議居民留在家中，取消公眾聚會以及關閉學校及商店等。而原定在米蘭舉行的眼鏡展已經延期至5月底，不過米蘭時裝周則如期舉行。