【武漢肺炎】韓國新增123宗確診病例　大部份與新天地教會有關

韓國中央防疫對策本部2月23日通報，截至當天上午9時，韓國新增123宗2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例，累計個案達556宗，並出現第4宗死亡病例。當中有75人與異端教派「新天地教」大邱教會有關。

2月21日，韓國醫護人員穿戴防護裝備，將一名疑似感染新型冠狀病毒的患者抬上救護車。韓國當天報告了100宗新的病毒感染病例，使感染病例總數達到204宗，人們擔心疫情正在失去控制。（AP）

韓聯社23日引述中央防疫對策本部消息指出，第4宗死亡病例是一名57歲男性，是清道大南醫院的相關人員，防疫部門正在調查具體死因。第3宗死亡病例則是一名41歲男子，他被發現在慶尚北道慶州的家中身亡，在他死後進行的新冠病毒測試結果呈陽性。此前出現的第1和2宗死亡病例，均是來自清道大南醫院的住院患者。

在123宗新增確診病例中，與大邱市新天地教會有關的有75人。由於目前有許多個案均與「新天地教」大邱教會有關，逾9000名新天地會教徒正在自我隔離。

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「新天地教」大邱教會在這次疫情期間成為眾矢之的，一名疑似是「超級傳播者」的61歲大邱市婦人在2月18日確診，當局之後發現她在2月7日入院後、2月18日確診前，曾經兩度在2月9日及2月16日離開醫院去教會，政府緊急追查下，發現兩次聚會的出席人數合共達到1001人，政府之後發現愈來愈多確診個案與此教會有關。

疑似「超級傳播者」也被懷疑是導致大邱市附近清道郡疫情的源頭。患者2月初曾前往清道郡。韓國政府官員指，新天地教領袖的哥哥1月底在清道大南醫院過身，並於院內舉殯，教會中國分部的代表有機會出席喪禮，相信疑似「超級傳播者」也在場。