美民主黨內華達州黨團會議　桑德斯宣布獲勝

美國佛蒙特州（Vermont）民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）2月22日宣布在內華達州黨團會議勝出。另一名候選人、美國前副總統拜登（Joe Biden）得票率排名第二。對於想要繼續留在賽場的拜登來說，這個結果讓他可暫時鬆一口氣。

美國前副總統拜登在內華達州的民主黨黨團會議中得票率暫排名第二。圖為他2月22日身在拉斯維加斯，出席一個黨團晚會活動並發派講話。（Reuters）

迄今至少27%的轄區匯報結果，而桑德斯在年輕與中年選民、拉丁裔以及工會成員等支持下，獲得47.1%的得票率，大幅拋離23.3%的拜登，而印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）以14%排第三，麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）以9%排第四。

拜登在之前的艾奧瓦州黨團會議與新罕布什爾州初選中失利，很需要在今次選戰中有良好表現，讓他在2月29日南卡羅萊納的初選中更有勝算。否則他的「競選之旅」會在3月3日的「超級星期二」（Super Tuesday）來到終站。

拜登需要戰勝的其中一名有力對手桑德斯，已分別到「超級星期二」的二大票倉——加州和德州造勢。現年78歲他在德州向歡呼拍掌的支持者說：「我們在艾奧瓦贏了普選票、贏了新罕布什爾的初選，根據三個電視台及美聯社，我們現已贏了內華達州的黨團會議。」

他說：「我們已建立一個多世代的、多種族的聯盟，不單止會在內華達州勝出，而是將橫掃全國。」包括半島電視台、路透社及《國會山報》等都在報道中指出桑德斯在內華達取得「決定性的勝利」。外界估計這個結果有助鞏固其在競遂黨內提名資格的領先地位。