特朗普訪印前夕　新德里發生示威抗議

美國總統特朗普（Donald Trump）訪印的前一天的2月23日，印度首都新德里爆發反對《公民身份修正法案》的抗議活動。

印度首都新德里23日當天爆發抗議活動。（Reuters）

路透社2月23日報道，就在距離美國特朗普（Donald Trump）訪問印度前一天，印度首都新德里爆發反對莫迪政府去年通過的《公民身份修正法案》的抗議活動，根據當地警方的說法，當天警方使用催淚彈驅散大批抗議民眾。

新德里警方負責人庫馬爾（Alok Kumar）表示，有一些居心不良的人想要破壞該地區和平，對此警方將查明他們身份並採取行動。

他還補充說到，目前局勢已經得到控制。

但根據印度當地電視台公布的畫面顯示，有數百名新法案支持者與新法案反對者爆發激烈衝突，雙方在新德里東北部Maujpur地區向對方投擲石塊。

此外當天新德里東南部的另一座城市阿里格爾（Aligarh）也爆發抗議活動，有抗議者向警方投擲石塊以表達不滿，有當地官員表示，該地區的互聯網服務被迫中斷至當天夜裏。

甘地故居被重新裝修，因為美國總統特朗普可能會去那裏進行參觀。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）2月23日較早時在Twitter推文稱他已經和他的妻子梅拉尼亞（Melania Trump）動身前往印度。