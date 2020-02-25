【一分鐘看世界】美股重挫、日韓意伊疫情、馬哈蒂爾辭職

今天是2月25日，星期二。 在這個早上，你需要知道的國際新聞：

美股重挫

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，除了在中國爆發外，全球多個國家及地區均出現新增確診病例，衝擊環球經濟，巿場避險情緒高漲，歐美股市大幅下跌，道瓊斯工業平均指數收巿報27,960點，挫1,031.61點，跌幅3.56%；標普500指數收報3,225點，下跌111.86 點，跌幅3.35%；納斯達克指數收報9221點，跌355.31點，跌幅3.71%。（按此閱讀更多）

受新型冠狀病毒引起的武漢肺炎影響，歐美股市大幅下跌。圖為2020年2月24日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）內工作。（Reuters）

日韓意伊疫情

新型冠狀病毒肺炎正在各國蔓延，除中國外，疫情在日本、韓國、意大利蔓延得相當快，隨着伊朗、阿曼、巴林等出現確診個案，中東被視為可能發生大規模傳染的地點。各國正採取緊急措施阻止病毒進一步散播。以韓國為例，該國疫情為何爆發，並且逐步突破防空網？（按此閱讀更多）

繼日本後，韓國、意大利及中東等個有明顯增加的情況，令人擔心它們會重演日本的情況。圖為2月23日一班相撲運動員抵達日本大阪新大阪鐵路站。（AP）

透視美印「特莫會」

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24至2月25日對印度進行為期兩日的訪問。這是特朗普上任以來首次訪問印度。印度總理莫迪（Narendra Modi）為了迎接他的到訪可謂是煞費苦心。印度不僅在特朗普到訪的古吉拉特邦（Gujarat）倉促建起一道約500米長的圍牆，遮擋貧民窟，還向連接恒河的亞穆納河流灌水消除臭味。然而對特朗普和莫迪而言，此次訪問應該是皆大歡喜。無論是貿易還是美印戰略，就當下這個時間點而言，二人都會得到自己最想要的結果。（按此閱讀更多）

美國總統特朗普24日訪問印度，料將獲得印度總理莫迪（圖左）盛情招待。外界關注美印關係在今次會面後的走向，以及兩人在貿易問題上有何進展。圖為美國第一夫人梅拉尼婭（左起）、特朗普及莫迪2月24日出席在艾哈邁達巴德一個體育館舉行的歡迎活動。（AP）

馬來西亞首相突然辭職

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）24日發表僅兩行字的聲明，稱已在下午1時知會馬來西亞國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）有關他呈辭的決定。馬哈蒂爾所屬的政黨土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，Bersatu）亦宣布退出執政的希望聯盟（Pakatan Harapan）。他將擔任過渡首相，直到該國有新首相為止。外界者時未知他辭職真正原因，然而外界估計跟他與盟友、該國前副首相安華（圖左）權力傾軋有關。（按此閱讀更多）

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad，圖右）2月24日突然宣布辭職，外界者時未知真正原因，然而有分析認為，這不一定等於執政權力會落入該國前副首相安華（圖左）手上。圖為2018年10月8日，兩人在馬來西亞亞蘭出席集會活動。（AP）

荷李活監製韋恩斯坦性侵罪成

美國67歲荷里活著名監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）早前被多名女星指控性侵犯，並在全球掀起「#metoo」運動。他於周一（24日）被裁定兩項罪名成立，將面臨25年監禁。因韋恩斯坦案而成立的反性侵聯盟「Time's Up」，形容裁決象徵「正義新時代」的來臨。（按此閱讀更多）

荷里活著名監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）周一（24日）被裁定兩項罪名成立，將面臨25年監禁。圖為2020年2月24日，韋恩斯坦抵達紐約法院。（Reuters）

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