意大利疫情・武漢疫情｜兩大原因致疫情急轉直下？

意大利2月21日爆發2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境內感染後，短短幾天超星趕日（不包括來自郵輪鑽石公主號患者），成為全球確診案例第3多的國家。意大國疫情為何一發不可收拾？世衛組織稱是個「謎」，中央社記者報道，從該國的防疫政策和民情風俗仍有跡可循。

圖為意大利米蘭一間酒吧外，只有一名男子在座，街上平日熱鬧的景象一下子沒有了。（AP）

意大利第一個錯誤是採取「禁航不禁人」的防疫措施。1月30日兩個從中國武漢來意旅遊的夫婦在羅馬確診後，意大利政府漏夜舉行記者會，宣布隔日起暫停中國所有直航班機入境。

表面看來，意大利是歐洲第一個對中國採取斷航嚴格措施的國家，實際上卻因沒有「機場檢疫」、「疫區入境隔離」等配套措施，依舊對病毒門戶洞開。相反地，由於疫區旅客都是透過一次或多次轉機入境意大利，讓該國海關更難預測旅客足跡，無法鎖定高危險族群施以必要的檢疫或隔離。

意大利政府此一倉促決策，曾被該國多名學者專家投書批評「毫無科學根據」。

衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）當時打着「健康第一」的民粹口號，以英雄姿態佔盡媒體版面，短短3周後防疫破功，立刻成了過街老鼠。

意大利境內感染的源頭究竟是從疫區過來的遊客、意大利人或中國人？政府目前尚無頭緒，卻先將病毒「入口」歸因於華人。圖為2月24日意大利米蘭中部一些戴上口罩的途人。（AP）

宣傳不用戴口罩 衞生部長捱轟

意國衞生部也在Twitter宣傳「一般人不用戴口罩」的訊息，但意國網友紛紛留言調侃，「就算想戴也買不到口罩啊」、「還不如宣布部長何時要引咎辭職」。

意大利第一個「禁航不禁人」的失誤，導致第2個悲劇，迄今找不出感染源。

意大利境內感染首例的病人，恰好是個社交生活很活躍的38歲運動健將，他在大公司工作、參加大型路跑、餐會不斷，原本各界以為他是跟從中國返國的意籍友人吃飯而染病，反覆檢驗後此一論證被推翻，追尋感染源的調查陷入大海撈針。

民風熱情親友表現親密 傳染加快

另一個首例死亡的78歲意大利長者生活簡單，當局把矛頭指向小鎮上僅有的8個中國人，其中雖有幾人剛從中國回來，但8人檢驗後都是陰性。因此到底誰是意大利境內感染的源頭，是從疫區過來的遊客、意大利人或中國人？政府目前尚無頭緒，更遑論追蹤感染源的足跡施以隔離。

意大利疫情擴張快速的第3個原因，不少人認為跟民情風俗有關。意大利是熱情、家庭連結親密的民族，友人見面會先互親臉頰，周日家族常會舉行大型聚餐，最近恰好又遇上嘉年華節慶，大批民眾在廣場遊行、觀賞表演，都可能成為群聚感染的溫床。

意大利處理也不是一無是處，它的優點是資訊非常透明，該國媒體除了連日馬拉松式即時更新疫情，社群媒體的傳播也很自由發達，民眾可以透過網路獲得許多一手消息。現在意民眾只能祈禱亡羊補牢、猶未晚矣，可以盡快為這波突如其來的疫情噩夢找到終點。