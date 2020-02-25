德國基民盟4月舉行主席選舉　選出默克爾接班人

德國執政黨基督教民主聯盟（Christian Democrats）主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）月初意外宣布不會參選總理並辭去主席職務。基民盟2月24日宣布4月25日舉行選舉，選出新任主席，並接替總理默克爾（Angela Merkel）。

基督教民主聯盟主席卡倫鮑爾和總理默克爾2月24日出席黨會議。（路透社）

卡倫鮑爾表示，4月25日將舉行黨代表大會，屆時選出新任主席，意味同時選出基民盟屬意的總理人選。卡倫鮑爾獲基民盟委派處理有關事宜，她指，對於選舉的時間表和程序，已經與四名有意角逐主席職位的人士取得共識。

有意角逐主席職位的人士包括北萊茵－威斯特伐利亞州長拉舍特（Armin Laschet）、國會黨團前任領袖默茨（Friedrich Merz）、衛生部長施潘（Jens Spahn）和國會外交事務委員會主席勒特根（Norbert Roettgen）。

德國傳媒報道，默茨有意25日舉行記者會正式宣布角逐主席職位。勒特根上周宣布有意角逐。

有分析員認為，如果默茨當選，將難以與默克爾共同合作。執政聯盟的社會民主黨（Social Democrats）已經表態指，如果默克爾被迫退任總理，將退出執政聯盟。卡倫鮑爾也強調，黨領導層期望當選者繼續與默克爾合作。

基民盟東部分部不顧黨的指示與極右德國另類選擇黨（Alternative for Germany）合作選出自由民主黨（Free Democratic Party）代表出任圖林根州（Thuringia）州長，打破戰後不與極右政黨合作的慣例，反映卡倫鮑爾未能建立威信並因而辭職。基民盟在23日的漢堡（Hamburg）地選也遇到重挫。